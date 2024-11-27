  • 21°C
香港時間：20241127日 (三) 14:40

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

BB改名︱港媽幫囡囡改可愛名字　 竟加「BB」落出世紙勁尷尬【附30個爆笑中文名】

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

港媽幫囡囡改可愛名字，竟加「BB」落出世紙勁尷尬。

【BB改名/中文名/英文名】替新生嬰兒改名一定要思前想後，免得日後被取笑就慘！近日有港媽替囡囡改氣質名，大概嫌中文名不夠可愛，實行於出世紙英文名後再加上「BB」二字，網民鬧爆︰「唔好攞你仔女個名嚟玩！」

BB改名︱父母自以為名字很可愛

有網民於Thread發帖文，上載了一張出世紙，驟眼看其實問題不大，但細看一下英文名一欄竟然有「BB」二字，其後「BB」改名事件惹熱議。不少網民鬧爆這位港媽，在女兒出世紙上加上「BB」的字樣，以為有型又可愛？有冇想過後果呢？「如果媽媽都一齊改就無問題」、「好似幫寵物改名」、「試想像拎呢張身份證出去搵工」、「媽媽明知個女大個會畀人笑都改埋啲咁嘅名」、「我係佢個女應該成個讀書生涯都會憎佢老母」、「一成年即刻走去改名」。

有網民更心痛這位「BB」日後在學校被同學取笑的情景，並分享自己也有同樣遭遇，「十幾年來，我也曾因為名字而遭受嘲笑。如果我是那個孩子，長大後一定會恨死我的父母。雖然很多人會在後來改名，但「BB」這個名字永遠會留在出世紙上，出國辦證件也會非常麻煩。」

點擊圖片放大
+30
+29
  •  

    • BB改名︱奇怪名字變童年陰影

    其後有網民亦分享過往童年經歷，「這樣名字是否真的合適？作為曾經的受害者，我深知被取一個搞笑名字的痛苦。」他表示被改成「爛名」後，經常被人取笑讓他感到很無奈，因此這位網民取成人身分證時順道改名。

    「在入境處取新證時，職員大聲叫出你的舊名，那一瞬間的尷尬，尤其是坐在你前面的兩位女士大聲爆笑，讓人恨不得立刻消失。當我站起來怒視她們時，她們卻面露懵懂，這讓我更加氣憤。」他續說當職員查看文件後，並語重心長地說：「（這個舊名）應該改的…」該網民只能無奈地回答：「是啊，所以我來改名了。」

    奉勸天下所有父母，不要拿孩子的名字來開玩笑，他們不是你的玩具。一時的幽默，可能會影響他們整整18年，人生中有多少個18年呢？

    BB改名｜麥玲玲分享8點改名貼士　改錯名隨時影響姻緣健康

    點擊圖片放大
    +19
    +18
  •  

    • BB改名︱中國古怪姓氏

    要好聽，寓意又要好，取名是門大學問。尤其是當姓氏特殊、稀有，甚或帶貶義，讀起來已讓人難以啟齒時，真是難倒家長。除了「屎」姓，中國還有奇怪得令人懷疑的姓氏，例如「死」、「滾」、「操」、「哈」、「雞」、「鬼」、「黑」、「冥」、「母」、「難」等，有的是祖先留下來的，有的帶歷史因素。但無一例外，為新生兒改名都非常難。

    最新影片︰

    童學園
    校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

    更多相關內容︰

    BB改名｜爸爸姓「屎」 點改名？ 祖母出手改出優雅好名獲老師激讚

    BB改名｜甘姓爸爸用1字愛女起浪漫名字　諧音極霸氣妻子狂笑：女孩子能用嗎

    BB改名｜陳姓家長用2字幫孩子改名勁尷尬　網民鬧爆：係咪好憎個女？

     

    相關文章

    尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖
    19:00 2024/06/07
    尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖
    改名學問︱「傅」姓爸爸用1字幫兒子改名　成全班同學笑柄老師點名超尷尬
    13:20 2024/06/12
    改名學問︱「傅」姓爸爸用1字幫兒子改名　成全班同學笑柄老師點名超尷尬
    BB改名｜爸爸叫「馬統」替兒子取1名傳承　結果兒子每天放學後哭著回家
    09:30 2024/06/21
    BB改名｜爸爸叫「馬統」替兒子取1名傳承　結果兒子每天放學後哭著回家
    「神」父改名︱爸爸姓「神」為兒子改霸氣名字　返學慘成全班同學笑柄：好自卑
    17:47 2024/06/25
    「神」父改名︱爸爸姓「神」為兒子改霸氣名字　返學慘成全班同學笑柄：好自卑
    BB改名｜陳姓家長用2字為孩子改名超尷尬　網民揶揄：俾人笑足一世
    18:10 2024/08/26
    BB改名｜陳姓家長用2字為孩子改名超尷尬　網民揶揄：俾人笑足一世
    BB改名｜爸爸姓「毛」囡囡點改名？　用呢個疊字獲網民讚：一聽就知一家人
    17:53 2024/09/11
    BB改名｜爸爸姓「毛」囡囡點改名？　用呢個疊字獲網民讚：一聽就知一家人
    改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招
    10:58 2024/09/20
    改名之亂︱港多間學校Google地圖遭惡搞改名　高雷中學變武館至少85間中招
    BB改名｜父母姓「死」為BB改名超煩惱　網民獻2字化解不吉利意思
    18:41 2024/09/27
    BB改名｜父母姓「死」為BB改名超煩惱　網民獻2字化解不吉利意思

    你可能感興趣

    尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖
    19:00 2024/06/07
    尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖
    改名學問︱「傅」姓爸爸用1字幫兒子改名　成全班同學笑柄老師點名超尷尬
    13:20 2024/06/12
    改名學問︱「傅」姓爸爸用1字幫兒子改名　成全班同學笑柄老師點名超尷尬
    BB改名｜爸爸叫「馬統」替兒子取1名傳承　結果兒子每天放學後哭著回家
    09:30 2024/06/21
    BB改名｜爸爸叫「馬統」替兒子取1名傳承　結果兒子每天放學後哭著回家
    網絡熱話 家庭教育 爸媽心聲 證件

    最高瀏覽

    急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
    急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
    聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
    聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
    欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
    欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
    水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
    水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
    食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
    食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳