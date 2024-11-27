BB改名︱港媽幫囡囡改可愛名字　 竟加「BB」落出世紙勁尷尬【附30個爆笑中文名】

▲ 港媽幫囡囡改可愛名字，竟加「BB」落出世紙勁尷尬。

【BB改名/中文名/英文名】替新生嬰兒改名一定要思前想後，免得日後被取笑就慘！近日有港媽替囡囡改氣質名，大概嫌中文名不夠可愛，實行於出世紙英文名後再加上「BB」二字，網民鬧爆︰「唔好攞你仔女個名嚟玩！」

BB改名︱父母自以為名字很可愛

有網民於Thread發帖文，上載了一張出世紙，驟眼看其實問題不大，但細看一下英文名一欄竟然有「BB」二字，其後「BB」改名事件惹熱議。不少網民鬧爆這位港媽，在女兒出世紙上加上「BB」的字樣，以為有型又可愛？有冇想過後果呢？「如果媽媽都一齊改就無問題」、「好似幫寵物改名」、「試想像拎呢張身份證出去搵工」、「媽媽明知個女大個會畀人笑都改埋啲咁嘅名」、「我係佢個女應該成個讀書生涯都會憎佢老母」、「一成年即刻走去改名」。

有網民更心痛這位「BB」日後在學校被同學取笑的情景，並分享自己也有同樣遭遇，「十幾年來，我也曾因為名字而遭受嘲笑。如果我是那個孩子，長大後一定會恨死我的父母。雖然很多人會在後來改名，但「BB」這個名字永遠會留在出世紙上，出國辦證件也會非常麻煩。」

▼ 點擊圖片放大 +30 +29

BB改名︱奇怪名字變童年陰影

其後有網民亦分享過往童年經歷，「這樣名字是否真的合適？作為曾經的受害者，我深知被取一個搞笑名字的痛苦。」他表示被改成「爛名」後，經常被人取笑讓他感到很無奈，因此這位網民取成人身分證時順道改名。

「在入境處取新證時，職員大聲叫出你的舊名，那一瞬間的尷尬，尤其是坐在你前面的兩位女士大聲爆笑，讓人恨不得立刻消失。當我站起來怒視她們時，她們卻面露懵懂，這讓我更加氣憤。」他續說當職員查看文件後，並語重心長地說：「（這個舊名）應該改的…」該網民只能無奈地回答：「是啊，所以我來改名了。」

奉勸天下所有父母，不要拿孩子的名字來開玩笑，他們不是你的玩具。一時的幽默，可能會影響他們整整18年，人生中有多少個18年呢？

BB改名｜麥玲玲分享8點改名貼士 改錯名隨時影響姻緣健康

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

BB改名︱中國古怪姓氏

要好聽，寓意又要好，取名是門大學問。尤其是當姓氏特殊、稀有，甚或帶貶義，讀起來已讓人難以啟齒時，真是難倒家長。除了「屎」姓，中國還有奇怪得令人懷疑的姓氏，例如「死」、「滾」、「操」、「哈」、「雞」、「鬼」、「黑」、「冥」、「母」、「難」等，有的是祖先留下來的，有的帶歷史因素。但無一例外，為新生兒改名都非常難。

最新影片︰

更多相關內容︰

BB改名｜爸爸姓「屎」 點改名？ 祖母出手改出優雅好名獲老師激讚

BB改名｜甘姓爸爸用1字愛女起浪漫名字 諧音極霸氣妻子狂笑：女孩子能用嗎

BB改名｜陳姓家長用2字幫孩子改名勁尷尬 網民鬧爆：係咪好憎個女？