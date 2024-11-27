大熊貓｜李家超公布將舉行「大熊貓亮相儀式」　大熊貓安安可可於12月8日與公眾見面

▲ 大熊貓安安、可可將於12月8日與公眾見面。（取自Facebook「李家超John KC Lee」）

【大熊貓 / 安安 / 可可】中央贈港的一對大熊貓安安、可可來港已兩個月，正進行適應訓練。

行政長官李家超今日（11月27日）於社交平台公布，政府及海洋公園將於下月7日舉行「大熊貓亮相儀式」，大熊貓翌日（12月8日）便會正式與公眾見面。

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大熊貓安安可可精力充沛

李家超在社交平台發文，指由文體旅局舉辦的大熊貓命名和繪畫比賽已經截止，共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品，上述兩項比賽結果，將於「大熊貓亮相儀式」一併公布。

特首日前與夫人，聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄等到海洋公園探望，他形容大熊貓安安、可可精力充沛、活潑好動。影片中，熊貓安安或四處探索，或躺倒進食，李家超稱其「悠然自得」，熊貓可可較恬靜，他讃其是「賢良淑德」。

李家超又指，「香港賽馬會四川奇珍館」已加入各種新元素和環境豐容物。園方告訴我，一對大熊貓對新環境適應得很快，狀態良好。

特首在社交平台公布大熊貓將與公眾見面全文如下：

【大熊貓即將與公眾見面】 中央贈港的一對大熊貓來港已兩個月，正進行適應訓練。 我很高興告訴大家，政府及海洋公園將於今年12月7日舉行「大熊貓亮相儀式」，大熊貓翌日（12月8日）便會正式與公眾見面。 日前，我和太太聯同文化體育及旅遊局局長楊潤雄等到海洋公園，看到一對大熊貓精力充沛、活潑好動。「香港賽馬會四川奇珍館」亦已加入各種新元素和環境豐容物。園方告訴我，一對大熊貓對新環境適應得很快，狀態良好。 由文體旅局舉辦的大熊貓命名和繪畫比賽已經截止，協辦機構海洋公園共收到超過22,600份命名建議及3,000份繪畫作品，市民對兩項比賽反應十分熱烈，充分反映對兩隻大熊貓的熱愛。上述兩項比賽結果，將於 「大熊貓亮相儀式」一併公布。

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