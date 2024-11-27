東張西望丨渣男當女友「人肉提款機」　私吞帛金呃父母借財仔

▲ 《東張西望》爆渣男阿強劣行。

【東張西望 / 梁敏巧 / 東張月女神】昨日（11月26日）《東張西望》渣男阿強當女人「人肉提款機」，甚至連帛金都呃的惡行。

阿強的前女友Lulu（化名）接受《東張西望》主持梁敏巧訪問表示，最初以為男方是有為青年，但拍拖一星期後就認清對方真面目。

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▲ Lulu接受《東張西望》主持梁敏巧訪問揭渣男阿強惡行。

東張西望︱打機課金致債台高築

阿強因熱愛打機經常「課金」導致債台高築，並不時向女友借錢，阿強更由每個月數千元到之後過萬元。而且阿強除用Lulu的信用卡過數外，更帶女友去財務公司借錢。

於是Lulu被追數：「我嗰陣時收咗好多大耳窿電話同財仔嘅信，一日我收到一百個電話，打落我手提，甚至我公司。」

最後阿強共欠Lulu 30多萬元，雖然他逐個月還錢給Lulu，但一次Lulu母親因病重要求阿強還款以治療，卻慘遭對方拒絕，最終母親離世，成為她一生的痛。

但更令人不齒的是，阿強竟借女友之名，向鄰居收取帛金並將錢據為己有。

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東張西望丨父母與兒子割蓆

除將女友當為「提款機」外，渣男還曾帶父母簽署文件，假裝幫父母買保險，並騙他們是受益人，實際文件卻是用於向財務公司作擔保借款，幸運地最終阿強父母拒絕。對於兒子的惡行，阿強父母早有聽聞，亦已不再視他為兒子。

節目組與Lulu致電阿強對質，Lulu指阿強再之前女友陳小姐亦控訴他有欠她錢，阿強避而不答，更指陳小姐一廂情願覺得他欠自己錢而已。當《東張主持》梁敏巧出聲問他會不會還錢時，阿強更直接掛掉電話。

Lulu自知渣男不會還款，公開他的惡行只望大眾能提高警惕。

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