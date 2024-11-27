親子自助餐｜灣仔萬麗海景酒店推自助餐優惠　$421起任食龍蝦/脆皮烤豬腩/烤火雞

▲ 灣仔萬麗海景酒店推自助餐優惠，$421起任食龍蝦、脆皮烤豬。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/酒店Buffet/美食優惠】距離聖誕還有不足一個，決定好去哪裏吃大餐了嗎？香港萬麗海景酒店推出自助餐優惠，3小時任食冰鎮海鮮、醃製挪威三文魚配魚子醬、脆皮烤豬腩、聖誕烤火雞等美食，即睇優惠詳情！

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自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店自助餐低至85折

香港萬麗海景酒店萬麗咖啡室推出佳節自助午餐/晚餐，精選美食包括時令冰鎮海鮮、刺身、新鮮蒸焗龍蝦、醃製挪威三文魚配魚子醬、丹麥脆皮烤豬腩、烤原條挪威三文魚、越橘醬鴨肝配牛肝菌清湯汁、聖誕烤火雞，以及多款節日甜品。

▲ 聖誕佳餚（KKday提供圖片）

自助餐優惠｜香港萬麗海景酒店自助餐優惠詳情

用餐日期：即日至2024年12月31日

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

▲ 除夕夜佳餚（KKday提供圖片）

自助餐優惠｜【低至85折】佳節自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

成人$464/位起，小童（3-11歲）$274/位起（原價 成人$537/位起，小童$317/位起）

預訂連結：【KKday網站】

自助餐優惠｜【低至85折】自助晚餐

用餐時間：18:30 – 21:30

優惠價：

成人 $787/位起，小童（3-11歲）$473/位起（原價 成人$911/位起，小童$548/位起）

預訂連結：【KKday網站】

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