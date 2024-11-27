網路熱話︱中一兒子遭同級同學拳打流血　移英港爸欲報警求助引網民兩極爭論

▲ 中一兒子遭同級同學拳打流血 移英港爸欲報警求助引網民兩極爭論

【校園暴力／英國學校／移民／網路熱話】小朋友打架好少事？近日，一名移民英國的港爸向網民求助，指自己正在英國學校就讀中一的兒子，被校内同級同學打至流血，猶豫是否要就此事報警；結果引來兩派網民爭論。

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港爸在Facebook群組「英國香港人生活交流區」發帖表示：

想請問大家意見，我個仔剛讀Year 7. 今日被同級的同學放學時被打至流牙血，明日會同學校講。除咗同學校講，應唔應該報警處理呢？謝謝大家

而帖文就引來兩派網民激烈討論。一部分人認為「一定要報警」，尤其若是情節嚴重、並非第一次發生的欺凌情況，就需要報警引起學校重視。

但另一部分人就指，英國的校園文化與香港不同。在當地老師眼中，小朋友打架是小事，不但不理會，甚至希望小朋友透過這些紛爭培養出獨立性格；除非涉及種族歧視或者刻意欺凌，否則報警則很大機率不受理。甚至還有人反指港爸小事化大，是怪獸家長。

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並非每個小朋友能得心應手解決欺凌

無論是在哪個國家的校園，小朋友被打或疑似有被欺凌跡象，都應得到重視。精神科專科醫生陳蔓蕾曾指出，並非每個小朋友能得心應手解決欺凌，很多人更或選擇復仇，倘未有及時處理將變成更嚴重問題，例如受害者會輟學、不能正常社交，甚至走上犯罪之路，「唔係小朋友自己打交、自己解決，大個就無事。」

她續指，每個人都是自小建立價值觀，故年紀越小時遭受欺凌影響越大。受害者不但有機會患上抑鬱症、有自殺傾向、自信心低等，亦或將欺凌經歷與現實掛鈎，被創傷後壓力症、社交恐懼、強迫症等纏繞數十年，無法正常生活。

她舉例指，有個案在高小和初中時被恥笑欺凌，成年後仍害怕看到成群結隊的學生，外出時會特意避開；有被欺凌者則出門必定戴帽和耳機，搭地鐵行樓梯腳震，亦不敢上課和逛商場。而SEN學童缺乏表達能力，當遇到欺凌卻不能透過言語發洩或表達，便有機會出現過激暴力，繼而被家長責罵、令家庭破裂等，情況更嚴重。

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