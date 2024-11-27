  • 21°C
香港時間：20241127日 (三) 14:41

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文創產業｜鄭泳舜冀研究興建大型表演場地　業界稱本港需高端政策及措施非硬件

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

政府公布《文藝創意產業發展藍圖》。（陳靜儀攝）

《文藝創意產業發展藍圖》昨（26日）出爐，涵蓋4大發展方向，71項措施中有36項已展開，餘下35項明年起展開。有立法會議員今日（27日）在電台節目表示，場地對發展文化藝術十分重要，應研究興建更多大型表演場地；業界則關注，本港未必需要大量硬件，當局需深化高端政策及措施。

文化委員會委員、立法會議員鄭泳舜表示，對整份藍圖表示支持，惟場地對發展文化藝術人士來說，是最主要困難之一，若單靠政府興建場地會較慢，建議透過產業化引入更多商業運作模式，如工廈改建或公私營合作，推動更多場地供應。

他指出，一幢式改建用途是其中一個方法，《藍圖》提出改建成小型或黑盒劇場亦是其中一個可行考慮點。他續指，單靠改建工廈絕對不足夠，作為產業發展場地，要有一定觀眾席及觀眾人數十分重要，目標應研究興建更多較大型的表演場地。

立法會議員馬逢國則指，產值規模由前年1220億元增至2034年的2000多億元，就業人員22萬至26萬4千人，產值平均每年增長4%，屬相當保守的估算，認為對本港經濟貢獻不大，而增加就業人數亦只增至26.4萬人，期望有更進取措施。

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

至於《藍圖》提出71項措施，其中35項屬新措施，他關注到2025年能否起動及見到效果。

典亞藝博創辦人及聯席主席黑國強則表示，整體而言藍圖指出正確方向，惟當局需要深化措施，本港未必需要大量硬件，反而要一些高端政策及措施，與業界合作更加重要。

黑國強又指，香港是世界第3大藝術品交易中心，藝術倉儲有需要，但不必仿傚其他地方設立自貿區形式的市場，因為香港基本上是免稅港，反而可優化政策吸引估值及保險服務業，以及培育藝術行政與公關等人才。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

文創產業｜港府周二公布發展藍圖　消息：目標10年後產業增加值增至2000億
17:12 2024/11/25
文創產業｜港府周二公布發展藍圖　消息：目標10年後產業增加值增至2000億
文創產業｜文藝創意產業發展藍圖出爐提71項措施　九大藝團固定資助擬設進出機制
15:19 2024/11/26
文創產業｜文藝創意產業發展藍圖出爐提71項措施　九大藝團固定資助擬設進出機制
文創藍圖｜藍圖倡資助製作「弘揚中華優秀文化」電影　導演關注定義及古裝片場不足
今日 00:28
文創藍圖｜藍圖倡資助製作「弘揚中華優秀文化」電影　導演關注定義及古裝片場不足

你可能感興趣

文創產業｜港府周二公布發展藍圖　消息：目標10年後產業增加值增至2000億
17:12 2024/11/25
文創產業｜港府周二公布發展藍圖　消息：目標10年後產業增加值增至2000億
文創產業｜文藝創意產業發展藍圖出爐提71項措施　九大藝團固定資助擬設進出機制
15:19 2024/11/26
文創產業｜文藝創意產業發展藍圖出爐提71項措施　九大藝團固定資助擬設進出機制
文創藍圖｜藍圖倡資助製作「弘揚中華優秀文化」電影　導演關注定義及古裝片場不足
今日 00:28
文創藍圖｜藍圖倡資助製作「弘揚中華優秀文化」電影　導演關注定義及古裝片場不足
創意產業 鄭泳舜 就業人數 文娛藝術 立法會 馬逢國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳