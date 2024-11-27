文創產業｜鄭泳舜冀研究興建大型表演場地　業界稱本港需高端政策及措施非硬件

▲ 政府公布《文藝創意產業發展藍圖》。（陳靜儀攝）

《文藝創意產業發展藍圖》昨（26日）出爐，涵蓋4大發展方向，71項措施中有36項已展開，餘下35項明年起展開。有立法會議員今日（27日）在電台節目表示，場地對發展文化藝術十分重要，應研究興建更多大型表演場地；業界則關注，本港未必需要大量硬件，當局需深化高端政策及措施。

文化委員會委員、立法會議員鄭泳舜表示，對整份藍圖表示支持，惟場地對發展文化藝術人士來說，是最主要困難之一，若單靠政府興建場地會較慢，建議透過產業化引入更多商業運作模式，如工廈改建或公私營合作，推動更多場地供應。

他指出，一幢式改建用途是其中一個方法，《藍圖》提出改建成小型或黑盒劇場亦是其中一個可行考慮點。他續指，單靠改建工廈絕對不足夠，作為產業發展場地，要有一定觀眾席及觀眾人數十分重要，目標應研究興建更多較大型的表演場地。

立法會議員馬逢國則指，產值規模由前年1220億元增至2034年的2000多億元，就業人員22萬至26萬4千人，產值平均每年增長4%，屬相當保守的估算，認為對本港經濟貢獻不大，而增加就業人數亦只增至26.4萬人，期望有更進取措施。

至於《藍圖》提出71項措施，其中35項屬新措施，他關注到2025年能否起動及見到效果。

典亞藝博創辦人及聯席主席黑國強則表示，整體而言藍圖指出正確方向，惟當局需要深化措施，本港未必需要大量硬件，反而要一些高端政策及措施，與業界合作更加重要。

黑國強又指，香港是世界第3大藝術品交易中心，藝術倉儲有需要，但不必仿傚其他地方設立自貿區形式的市場，因為香港基本上是免稅港，反而可優化政策吸引估值及保險服務業，以及培育藝術行政與公關等人才。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】