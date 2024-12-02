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單車友｜單車友窄車道慢駛　累5車被迫低速尾隨被批：條路佢買咗？

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單車友窄車道慢駛，累5車被迫低速尾隨，網民批：條路佢買咗？

單車行駛速度較慢，在僅有單條車道的路段騎行時，如後方有來車可能會影響其正常行駛。

近日，有人在Facebook「馬路的事」群組上傳影片，指大埔一單車道路段有單車友緩慢騎行，由於該路段設有雙白線，後車無法爬頭超車，導致5車被迫慢駛尾隨單車。其後一私家車越過單車，單車友向其望去，「口中念念有詞」。

赤柱單車友｜赤柱峽道單車友緩慢踩上斜　巴士受阻跟隨其後：浪費他人時間

單車友｜單車友窄車道慢駛　

據影片可見，大埔新娘潭路往烏蛟騰方向，有單車友正在騎行，速度不算太快，一輛巴士一直緩慢尾隨其後，相信司機因該路段設有雙白線，無法越線行駛或貿然爬頭。

透過樓主乘坐的私家車後視鏡見到，其後還有1輛綠色的士及2輛私家車跟隨，共5架車輛尾隨單車低速駕駛。

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單車友｜被超車後單車友念念有詞

據第二段影片可見，樓主乘坐車輛越過單車，單車友見有車輛超過，將視線望向該車，口中似有嘟囔，但因影片無聲，不知其語氣及說話內容。

單車友阻5架車輛「大排長龍」，被樓主揶揄道「路權X最中意拉龍」，有批評「有啲自覺性得唔得？上返去讓返條路出嚟有幾難？，要幾架車跟住你，你仲要口中念念有詞」。

單車友｜網民批：條路佢買咗？

此事引起網民熱議，不少人批評單車友「缺德之人」、「停低讓車過先囉」、「條路佢買咗？」、「可以等飛車X去治路權X呢」，亦有人質疑「點解巴士唔挨過少少過佢頭？」，其他網民則解釋「啲單車友動不動就投訴巴士過貼，危害佢揸單車」，「唔去爬頭係最安全做法」。

不過，有網民支持單車友，「道路要共享」、「大家都係郊遊，無邊個比較神聖嘅」、「行人路踩單車又話犯法危險撞到人，馬路踩單車又話阻住曬，道路唔擴建，行人路又唔劃先放寬可以踩單車。淨係鬧路權X我覺得唔公道囉，我哋睇嘢就好宏觀嘅」。

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