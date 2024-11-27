審計報告｜審計署促理大遵守地契規定開放公眾範圍　理大稱沒有責任開放全部範圍

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理工大學在2019年反修例風波後加強保安措施，至今訪客須事先登記及使用「通行碼」才可入內。審計署今日（27日）發表新一份審計報告，指社會大眾不時對理大的開放校園政策表示關注，認為需適當調整保安措施。理大回應指，校方一直遵從土地契約訂明公眾範圍規定，惟沒有責任向公眾開放校園全部範圍。

校園修復修訂成本較原先估算成本少近半成

2019年11月底，校方修復因2019年反修例運動而受到破壞的校園環境和加強保護理大校園，校園修復和保安加強工作分階段進行，有關工作已於2022年6月完成。據理大2020年1月初步估算校園修復和保安加強工作的成本，臨時修復工程及服務估算成本為6000萬元、永久修復工程估算成本為1.6億元、保安及安全加強措施粗略成本估算為4.98億元，其後理大在2021年12月的校董會會議上，提交校園修復和保安加強工作的修訂成本估算至2.74億元。

審計署報告指，截至去年6月30日，校園修復和保安加強工作的總開支為2.358億元，包括1.062億元的修復工程開支和1.296億元的保安及安全加強措施的開支。署方認為理大有責任充分考慮保安措施的長遠財政影響。

理大今年9月回應署方指，2019年發生前所未見的事件，當時理大當務之急是迅速恢復其正常運作，由於時間緊迫，且理大需於2019年12月30日或之前，就保安加強措施向教資會提交初步建議書和預算，因此未有足夠時間按既定程序委聘專業顧問作全面評估。因此這些估算是理大在面對極度不確定的特殊情況下，作出其認為最恰當的判斷。

審計署：理大有責任充分考慮保安措施的長遠財政影響

理大實施多項出入管制政策。截至今年9月，理大只限學生、教職員及獲授權人士進入校園。校園使用者須在校園主要出入口的閘機上以通行證或通行碼核實身分。就土地契約規定須容許公眾人士出入的範圍，理大實施出入管制，包括清楚劃分公眾空間，加強出入管制，以及在指定地點設立保安站。

理大於2022年9月就加強校園保安事宜向大學教育資助委員會提交報告，表示會繼續留意情況及調整出入管制和保安措施，包括在情況合適時放寬有關措施。審計署認為理大需要繼續留意最新情況，並在適當時調整保安措施。

署方認為，理大需要繼續進行詳細風險評估和改善風險管理計劃，根據教資會於2020年6月向理大發出有關特別補助金的信件，理大有責任充分考慮保安加強措施的長遠財政影響和可持續性。教資會認為特別補助金的其中一個目的，是促使大學制定更完善的風險評估系統和有效的風險控制機制

理大：無責任向所有公眾人士開放全部範圍

署方提醒，理大須遵從土地契約訂明的公眾範圍規定。土地契約訂明，所有公眾人士均可就所有合法目的，在指明時間內自由進入主校園的指定空間／範圍。理大回應指，一直遵從土地契約訂明的公眾範圍規定；且理大沒有責任向所有公眾人士開放校園的全部範圍，但理大容許公眾人士經訪客登記系統進入校園。

審計署建議，理大應繼續留意最新情況，並在適當時調整保安措施，及繼續進行詳細風險評估和改善理大的風險管理計劃。署方表示，報告中表示會繼續留意情況及調整出入管制和保安措施，包括在情況合適時放寬有關措施。審計署認為理大需要繼續留意最新情況，並在適當時調整保安措施。

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