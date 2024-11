懷孕喜訊｜38歲賴慰玲開性別派對宣布佗仔　何雁詩攜子到賀：我個仔終於有契弟啦！

▲ 賴慰玲宣布第二胎佗仔,何雁詩仔仔榮升做契哥啦!

【賴慰玲/何雁詩/蔡思貝/性別派對】藝人賴慰玲婚後育有一子,今年8月,她宣布再度懷孕,但就未有透露二寶性別,直至日前,她與一班好姊妹,包括蔡思貝、陳瀅、何雁詩等開性別派對宣布今胎同樣佗仔,何雁詩還攜同兒子到賀,並搞笑留言:「我個仔終於有契弟啦!」

▲ 38歲賴慰玲與家人及好友舉辦性別派對 (IG圖片)

賴慰玲懷孕|開性別派對宣布佗仔

現年38歲的賴慰玲於2017年跟舞台劇演員梁子峰結婚,同年12月誕下一子,今年8月,她宣布懷第二胎的喜訊,並於日前在社交平台分享開性別派對的影片和相片,正式公布BB性別是男生,除了老公和大仔之外,一眾閨蜜包括蔡思貝、陳瀅、何雁詩和兒子、陳嘉寶夫婦和吳嘉禧都有到場,而且眾人身穿藍色或粉紅色衫,代表他們心中所猜的性別。

賴慰玲懷孕|蔡思貝極緊張估好姊妹佗女

在宣布性別之前,大家都表現得很緊張,尤其蔡思貝,緊握雙手若有所思,看來極緊張,她身穿粉紅色衫猜好友佗女,可惜最終估錯!而主人家賴慰玲事後留言表示:「我係一早知道 My baby’s gender(我的寶寶性別),但我班老Best成日望住我個樣估得好開心,我就決定玩Gender Reveal Party(性別揭曉派對)。」

她又笑指由身穿劍擊服的大仔負責揭曉:「小劍手親手揭曉,我真係一直都好口密,點知喺即將要揭曉前嘅3秒,我做咗全世界最值得取笑嘅事,『個氣球拎高啲先睇到啲藍色紙碎跌落嚟㗎嘛!』大家聽到藍色…就…咁囉。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

賴慰玲懷孕|何雁詩兒子榮升契哥

雖然出現「蝦碌」事件,但她不忘多謝各位契爸爸契媽媽:「多謝我們又一起見證了人生的一個美好時刻,望住啲相sssss從心而發的笑容,最美。」何雁詩抱住囝囝Asher亦表現得相當興奮,更留言宣布:「我個仔終於有契弟啦!」見Asher身著粉紅色衫仔,對面前的心心氣球表現好奇,並伸手去拿取,十分精靈。

賴慰玲懷孕|陳嘉寶回憶跟老友路邊吃飯盒感觸落淚

由於6人是好閨蜜,故自行組織了「SÏXTERS」這個團隊,而腹中寶寶就是她們的第6個團B,作為契媽之一的陳嘉寶也有在網上分享這份喜悅,並大讚賴慰玲:「以前我們在劇本中探索、在路邊吃過飯盒、外景車中打盹…在荷蘭和迪士尼傲遊、在我家吃榮記外賣、你的小車上聊天…然後我們陪對方穿了白紗、念了誓詞。YA YA(賴慰玲大仔)是我第一個契仔 ,也謝謝你記得我每一個孩子的生日…」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

陳嘉寶又表示打這一篇貼文時,她正乘搭地鐵:「播歌的平台random地播着陳百強的戀愛預告。是我們在電視慈善節目表演的開場歌呢!然後我不爭氣又尷尷尬尬的流了幾滴淚。要幸幸福福,你是我們六個裡最會照顧人、讓人安心的。I m blessed to have you five(我很幸運有你們5個)。這是最棒的gender reveal ,我們 #SÏXTERS 都要幸福。期待我們的小團寶新成員。是六弟喔!!!我沒計錯的話。」

吳嘉禧也指BB會集萬千寵愛於一身:「因為佢一出世會有:親爸一個、親媽一個、親哥一個,契媽媽五個、契爸爸兩個、契姐三個、契哥一個。」真的非常有愛呢!

