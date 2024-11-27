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懷孕喜訊｜38歲賴慰玲開性別派對宣布佗仔　何雁詩攜子到賀：我個仔終於有契弟啦！

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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賴慰玲宣布第二胎佗仔，何雁詩仔仔榮升做契哥啦！

【賴慰玲/何雁詩/蔡思貝/性別派對】藝人賴慰玲婚後育有一子，今年8月，她宣布再度懷孕，但就未有透露二寶性別，直至日前，她與一班好姊妹，包括蔡思貝、陳瀅、何雁詩等開性別派對宣布今胎同樣佗仔，何雁詩還攜同兒子到賀，並搞笑留言：「我個仔終於有契弟啦！」

38歲賴慰玲與家人及好友舉辦性別派對 （IG圖片）

賴慰玲懷孕｜開性別派對宣布佗仔     

現年38歲的賴慰玲於2017年跟舞台劇演員梁子峰結婚，同年12月誕下一子，今年8月，她宣布懷第二胎的喜訊，並於日前在社交平台分享開性別派對的影片和相片，正式公布BB性別是男生，除了老公和大仔之外，一眾閨蜜包括蔡思貝陳瀅何雁詩和兒子、陳嘉寶夫婦和吳嘉禧都有到場，而且眾人身穿藍色或粉紅色衫，代表他們心中所猜的性別。

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賴慰玲懷孕｜蔡思貝極緊張估好姊妹佗女

在宣布性別之前，大家都表現得很緊張，尤其蔡思貝，緊握雙手若有所思，看來極緊張，她身穿粉紅色衫猜好友佗女，可惜最終估錯！而主人家賴慰玲事後留言表示：「我係一早知道 My baby’s gender（我的寶寶性別），但我班老Best成日望住我個樣估得好開心，我就決定玩Gender Reveal Party（性別揭曉派對）。」

她又笑指由身穿劍擊服的大仔負責揭曉：「小劍手親手揭曉，我真係一直都好口密，點知喺即將要揭曉前嘅3秒，我做咗全世界最值得取笑嘅事，『個氣球拎高啲先睇到啲藍色紙碎跌落嚟㗎嘛！』大家聽到藍色…就…咁囉。」

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賴慰玲懷孕｜何雁詩兒子榮升契哥

雖然出現「蝦碌」事件，但她不忘多謝各位契爸爸契媽媽：「多謝我們又一起見證了人生的一個美好時刻，望住啲相sssss從心而發的笑容，最美。」何雁詩抱住囝囝Asher亦表現得相當興奮，更留言宣布：「我個仔終於有契弟啦！」見Asher身著粉紅色衫仔，對面前的心心氣球表現好奇，並伸手去拿取，十分精靈。

賴慰玲懷孕｜陳嘉寶回憶跟老友路邊吃飯盒感觸落淚

由於6人是好閨蜜，故自行組織了「SÏXTERS」這個團隊，而腹中寶寶就是她們的第6個團B，作為契媽之一的陳嘉寶也有在網上分享這份喜悅，並大讚賴慰玲：「以前我們在劇本中探索、在路邊吃過飯盒、外景車中打盹…在荷蘭和迪士尼傲遊、在我家吃榮記外賣、你的小車上聊天…然後我們陪對方穿了白紗、念了誓詞。YA YA（賴慰玲大仔）是我第一個契仔 ，也謝謝你記得我每一個孩子的生日…」

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陳嘉寶又表示打這一篇貼文時，她正乘搭地鐵：「播歌的平台random地播着陳百強的戀愛預告。是我們在電視慈善節目表演的開場歌呢！然後我不爭氣又尷尷尬尬的流了幾滴淚。要幸幸福福，你是我們六個裡最會照顧人、讓人安心的。I m blessed to have you five（我很幸運有你們5個）。這是最棒的gender reveal ，我們 #SÏXTERS 都要幸福。期待我們的小團寶新成員。是六弟喔！！！我沒計錯的話。」

吳嘉禧也指BB會集萬千寵愛於一身：「因為佢一出世會有：親爸一個、親媽一個、親哥一個，契媽媽五個、契爸爸兩個、契姐三個、契哥一個。」真的非常有愛呢！

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