圖書開倉｜蘋果樹屋兒童圖書開倉　1連6日過萬本圖書低至$10

▲ 由11月28日至12月3日，蘋果樹屋兒童圖書開倉，過萬本圖書低至$10。

【蘋果樹屋/圖書開倉】讀可以增長小朋友知識，也可以陶冶性情。由11月28日起一連6日，「蘋果樹屋」舉行聖誕圖書開倉，過萬本圖書以超低價發售，更設$10特價區，家長們萬勿錯過！

圖書開倉｜蘋果樹屋聖誕開倉 最低$10起

由11月28日至12月3日，「蘋果樹屋」於油塘舉行聖誕開倉大清貨，多款圖書優惠發售，包括人氣系列屁屁偵探繪本、100層樓的家系列、宮西達也繪本、大排長龍系列、飛鼠郵差系列等等，另外也有幼兒啟蒙書，如智力開發遊戲書、發聲書、翻翻書、機關書、立體書、情緒學習繪本、認知圖鑑等。還有STEAM相關的圖書，如多啦A夢科學大冒險系列、人體知識立體書、趣味學數學等。

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最新影片推介：

場內所有正價發售的圖書購買滿1至5本有65折優惠，6本或以上6折（特價書除外），更設有$10特價區，家長可以超低價入手圖書！多款幼兒貼紙書6折後$16.8起、100層樓的家系列只售$63.6起、品格教育繪本，生活學習繪本，節日繪本小百科系列6折後只需$28.8起、幼兒腦力開發練習6折後$25.2、漫畫版世界名著6折後$38.4、神奇標點通全套8本6折後$182.4。

圖書開倉｜網店同步進行開倉

另外，網店也同步進行開倉，折扣與實體店不同，全店正價圖書一律68折（特價書除外），未有時間到場掃貨的媽媽可以選擇網店，同樣抵買！

圖書開倉｜掃貨注意

大家要留意現場只接受現金及八達通支付，請帶備足夠的金額，及自備環保袋。現場通道較狹窄，如帶BB車需泊在門外並自行保管財物。

蘋果樹圖書大開倉詳情

日期：2024年11月28日至12月3日

時間：上午10時至6時半

地點：九龍油塘草園街4號華順工業大廈2樓D室 (油塘站A2出口，步行約7分鐘）

【蘋果樹屋instagram專頁】

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