太空油｜海關撿市值約1700萬依托咪酯粉拘7人　料可製成4.8萬粒太空油煙彈

▲ 海關展開打擊太空油行動。（曾秋文攝）

海關展開打擊太空油行動，拘捕7人，撿獲16公斤依托咪酯粉，相信可製成4.8萬粒太空油煙彈，市值約1700萬元。

署理海關助理關長（情報及調查）黃浩然今日（27日）表示，海關毒品調查科聯同情報科和各口岸單位在11月進行特別執法行動，檢獲16公斤依托咪酯粉末、191粒太空油煙彈，搗破兩個依托咪酯分銷中心、一個儲存中心。檢獲的16公斤依托咪酯粉由8個包裹從印度入口本，港機場科人員鎖定該批報稱為「聚合物」的貨物，相信可製成4.8萬粒太空油煙彈，市值約1700萬元。

海關拘捕5男2女，年齡介乎23至48歲，報稱廚師、侍應、速遞員、小學教師及無業。

毒品調查科人員調查到太空油集團的營運手法，以貨運形式由印度入口依托咪酯，並由集團成員儲存在儲存倉，其後將粉末分派到太空油加工中心製造煙彈，製成品將在分到不同拆家，再經由不同渠道銷售。

海關機場科空運貨物第3組指揮官何天康指，早前就依托咪酯的產地和進口情況展開研究，步署針對依托咪酯來源的行動，加強原材料生產地貨物的檢查。在本月10、11和17日透過風險評估，查驗8個報稱載有「聚合物」的貨物，已快件形式由兩間不同公司從印度寄出，收貨人是7個不同的香港個人地址，在一般快件中比較少見。人員進一步檢查後，發現貨物有錫紙袋和透明膠袋包裝的白色粉末，並有濃烈氣味，透過拉曼光譜儀，證實是依托咪酯。

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