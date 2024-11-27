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簡樸房規管｜政府建議出租沒登記或不合規劏房　最高罰款30萬元及囚3年

社會

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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政府建議出租沒登記或不合規劏房，最高罰款30萬元及囚3年。

【簡樸房 / 劏房 / 立法會】政府下周一起就「簡樸房」規管制度諮詢公眾，諮詢期明年2月10日結束。政府建議，出租未獲寬限期及未獲認證，或出租不合規劏房，最高罰款30萬元及監禁3年。

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簡樸房丨研對持續違法出租時間較長個案 施較高罰則

根據局方提交立法會文件，政府建議，如果業主或二房東，在認證制度下出租不合標準的劏房單位，將須負上刑事責任。當局建議，出租沒有獲有效寬限期的劏房或沒有獲認證的劏房，出租獲認證但隨後被發現不符合最低標準的劏房，一經定罪，最高罰款30萬元及監禁3年。

若有人提供虛假資料或作出虛假陳述，就有機會被罰款1萬元及監禁3個月。房屋局又指，會研究是否對持續違法出租時間較長的個案，施加較高罰則。

將原有單位改建為多個合規簡樸房示意圖。（立法會文件）

簡樸房丨爭取在2025年內獲立法會通過條例草案

政府建議設立上訴機制，上訴委員會委員會可包括建築測量工程專業人士及法律界人士等，確保有平衡 、獨立的第三方意見考慮上訴。

至於在「簡樸房」規管制度下房屋局局長的其他決定，包括巡查 、搜證 、執 法和檢控等方面，如相關人士不服有關決定則可在司法程序中處理。

局方表示，會在諮詢期結束後整理及分析收到的意見，視乎諮詢結果和最終方案，會盡快向立法會提交相 關條例草案，並會積極配合立法會的審議工作，以爭取在2025年內獲立法會通過條例草案。在完成立法程序後，預計最快由2025年第四季開始為現存分間單位進行登記 ，並同步接受「 簡樸房 」認證申請。

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