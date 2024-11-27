保溫杯爆炸｜女子保溫杯焗紅棗水1原因一開蓋爆炸傷眼　專家警告：勿裝6類飲料

【保溫杯／爆炸／不銹鋼／紅棗水】天氣凍用保溫杯喝暖飲是不二之選，但並非所有飲料都能裝進杯子保暖。內地曾發生過保溫杯「爆炸」意外，一名女子用保溫杯裝紅棗水後，過幾天才扭開，杯子突然爆開炸傷眼。為此，有專家警告6類飲料絕對不能夠裝進保溫杯。

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保溫杯安全｜浸泡紅棗水 久放幾天後扭開突爆炸

冬天少不免用到保溫杯，曾有內媒報道，福建一名女子用保溫杯浸泡紅棗水，但忘了飲用。10多日後她再扭開瓶蓋時，發現杯蓋非常緊實，用力扭開時保溫杯瞬間「爆炸」，杯蓋猛然彈起撞向她的眼睛，導致右眼球破裂失明。事後立刻送院急救，雖然成功清創，但康復後恐視力會有所影響。

保溫杯安全｜醣類藥材絕不能久泡

綜合專家分析，當保溫杯內處於高壓狀態時，打開後會立即洩氣，類似發生「爆炸」的情況。中藥及植物性食材含纖維素，如 枸杞、紅棗、當歸 等醣類藥材，加入熱水浸泡後會加速發酵，產生二氧化碳。然而，保溫杯密閉性高，放置一段時間後裡面會充滿氣體，若突然打開杯蓋，會導致壓力在同時瞬間被釋放，繼而引起爆炸。有專家提醒，若打不開保溫杯切勿加以搖晃，否則爆炸威力會更大。

保溫杯安全｜裝酸鹼值過高飲品恐釋出重金屬

除了藥材外，若將其他液體裝進保溫瓶內，同樣會引起化學作用，釀成「爆炸」意外。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌在節目《健康2.0－名醫觀點》中曾指出，不銹鋼杯不適合裝咖啡、茶、中藥、牛奶等，一方面容易導致細菌滋生，而當細菌在杯內繁殖時，存放時間久了就會發酵產生氣體。

綜合專家和本港消委會提醒，當中有 6類飲料絕對不建議裝進保溫杯內 ：

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1. 酸性飲料

檸檬汁及汽水易破壞保溫杯不鏽鋼內壁。一般的保溫杯用不鏽鋼製造，短時間存放酸性飲料或未至於腐蝕不鏽鋼，但隔晚存放飲品易變壞，而且儲存酸鹼值過高的飲品甚至會釋出金屬物質，對身體有害。

2. 碳酸飲品

如汽水絕不能用保溫杯，因杯內壓力過大會使飲品噴出。

3. 中藥及植物性食材

含纖維素的液體，如紅棗水、麥皮屬於醣類一種，以熱水加熱會加速發酵，因而產生二氧化碳；藥材如 枸杞、紅棗、當歸 亦然。如果突然打開杯蓋，壓力瞬間被釋放，可釀成「爆炸」。

4. 牛奶及豆漿

牛奶及豆漿在杯內會慢慢降溫，有機會引致變質，亦會自我發酵，產生二氧化碳。保溫杯內處於高壓狀態，打開後即會洩氣，引起「爆炸」。

5. 濃茶、咖啡等味重、色濃飲品

不要長時間用保溫杯盛載濃茶、咖啡等味重、色濃飲品，防止味道與顏色殘留，難以清洗。

6. 太高溫熱水

尤其按掣彈開式杯蓋的保溫杯，不宜載太高溫的熱水。據了解，94°C以上的熱水裝進保溫杯會產生大量水蒸氣，增加杯內氣壓。若在幾秒鐘後打開蓋，熱水會從吸管口噴出，伴隨水蒸氣可能會造成燙傷。

保溫杯使用錦囊：

避免盛載酸鹼值過高的飲品，例如鮮奶、檸檬汁、茶及汽水，以免侵蝕不銹鋼塗層。

若產品有異味，可用熱水加1小匙食用小蘇打粉，浸泡半小時至1小時後沖洗乾淨。

切勿使用含有氯的漂白劑、鋼絲刷、潔而亮、濃縮清潔劑等清洗，因為會造成刮傷、生鏽和損壞。

宜用海棉、軟布、軟刷及溫和的洗潔精清洗，不要用百潔布、鋼絲刷或硬的刷子洗刷內櫳，以防刮損。

保溫杯中毒｜揀錯保溫壺恐重金屬中毒

據台灣《中天新聞》報道指，一般市面販售的保溫壺主要分為塑膠製和不鏽鋼製，但款式用料存在差異，提醒市民要留意用料的等級，避免不知不覺下喝下有毒物質。

報道指出，不鏽鋼主要分為3種等級：

200：工業用等級

300（304、316）：食品級／醫療級

400級：具磁性

其中工業用（200）的不鏽鋼較容易生鏽，長期使用200不鏽鋼的保溫壺容易有重金屬中毒之風險，使用300不鏽鋼的保溫壺就相對較安全。台灣吉田醫療機構副院長曾哲凰受訪指出，工業用等級的不鏽鋼含有較高量的重金屬錳，一旦不鏽鋼生鏽就會釋出錳，而錳同時是一種存在於體內的微量金屬，但一旦過量就有可能造成大腦神經退化。

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《消費者報告》測試10款保溫杯

美國《消費者報告》曾測試市面10款保溫杯，包括保溫效能、杯蓋易清潔度、杯中膠圈可否拆除、膠圈可否更換。結果如下：

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