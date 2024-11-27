巴菲特遺產｜94歲「股神」巴菲特公布最新遺產分配　3子女僅得「這數目」建議父母立遺囑必做1事

▲ 94歲「股神」巴菲特公布最新遺產分配。

94歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）今年按照慣例，於感恩節前夕捐出投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）總值約11.4億美元的股票。據彭博億萬富豪指數，巴菲特身家逾1500億美元（1.17萬億港元），他在致股東信中亦公布最新遺產分配細節，並寄語天下父母，在立遺囑前必做1件事。

巴菲特｜公開最新遺產分配細節

巴菲特在周一（25日）發布致股東信，表示於感恩節前夕將1,600股巴郡A股轉換成240萬股的B股，再捐給以亡妻命名的基金會，以及3名子女分屬的3個基金會，股票總值11.4億美元。

巴菲特曾2006年表示，他去世後會將持有的巴郡股票納入一個慈善信託，並安排3名子女在他死後十年，分階段把信託持有的巴郡股票捐出。

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巴菲特｜僅留0.5%財富給子女

巴菲特在信中公開遺產分配，坦言意識到生命即將走到盡頭，他會堅守2006年的承諾，將自己在巴郡的全部股份捐給家族慈善基金，由於他的股份佔其個人總財富的99.5%，換言之，他留給子女的遺產僅佔他個人財富的0.5%。

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巴菲特表示，第一任妻子去世後，他將其30億美元遺產中的96%都捐贈給了基金會，而3個子女每人只得到1,000萬美元。他指當時子女的未準備好處理這筆巨款，但如今相信他們已有能力管理慈善基金。

巴菲特的3名子女分別71歲、69歲以及66歲，他考慮到3名子女可能在他之前或該段期間離世，已指定3名潛在的繼任受託人處置有關事務。他表示，「非常富有的父母應留給孩子足夠的財富，讓他們可以做任何事，但不要多到讓他們無所事事」。

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巴菲特｜建議天下父母簽遺囑前做1事

對於如何分配遺產，巴菲特亦向天下父母建議，「無論是普通或富裕家庭，當子女已經成熟時，在你簽署遺囑前，應讓孩子先閲讀一遍」，在父母還能回應的時候解答所有子女疑惑。

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