  • 21°C
香港時間：20241127日 (三) 17:44

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴菲特遺產｜94歲「股神」巴菲特公布最新遺產分配　3子女僅得「這數目」建議父母立遺囑必做1事

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

94歲「股神」巴菲特公布最新遺產分配。

94歲的「股神」巴菲特（Warren Buffett）今年按照慣例，於感恩節前夕捐出投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）總值約11.4億美元的股票。據彭博億萬富豪指數，巴菲特身家逾1500億美元（1.17萬億港元），他在致股東信中亦公布最新遺產分配細節，並寄語天下父母，在立遺囑前必做1件事。

巴菲特｜公開最新遺產分配細節

巴菲特在周一（25日）發布致股東信，表示於感恩節前夕將1,600股巴郡A股轉換成240萬股的B股，再捐給以亡妻命名的基金會，以及3名子女分屬的3個基金會，股票總值11.4億美元。

巴菲特曾2006年表示，他去世後會將持有的巴郡股票納入一個慈善信託，並安排3名子女在他死後十年，分階段把信託持有的巴郡股票捐出。

最新影片：

童學園
校長專訪｜維多利亞創辦人投身教育40載　打造IB幼小中一條龍狀元搖籃：學生成功就是我的成功

巴菲特｜僅留0.5%財富給子女

巴菲特在信中公開遺產分配，坦言意識到生命即將走到盡頭，他會堅守2006年的承諾，將自己在巴郡的全部股份捐給家族慈善基金，由於他的股份佔其個人總財富的99.5%，換言之，他留給子女的遺產僅佔他個人財富的0.5%。

點擊圖片放大
+10
+9

巴菲特表示，第一任妻子去世後，他將其30億美元遺產中的96%都捐贈給了基金會，而3個子女每人只得到1,000萬美元。他指當時子女的未準備好處理這筆巨款，但如今相信他們已有能力管理慈善基金。

巴菲特的3名子女分別71歲、69歲以及66歲，他考慮到3名子女可能在他之前或該段期間離世，已指定3名潛在的繼任受託人處置有關事務。他表示，「非常富有的父母應留給孩子足夠的財富，讓他們可以做任何事，但不要多到讓他們無所事事」。

同場加映｜有錢人4種特性及每天必做的事

點擊圖片放大
+9
+8

巴菲特｜建議天下父母簽遺囑前做1事

對於如何分配遺產，巴菲特亦向天下父母建議，「無論是普通或富裕家庭，當子女已經成熟時，在你簽署遺囑前，應讓孩子先閲讀一遍」，在父母還能回應的時候解答所有子女疑惑。

同場加映｜6個累積財富秘笈

點擊圖片放大
+5
+4

更多名人報道：

比爾蓋茨書單︱5年研究揭有錢人日花30分鐘閱讀 比爾蓋茨2024年愛書推介

特朗普家族｜特朗普全家福「第一夫人」唔見影　梅拉尼婭曾傳欲離婚重返白宮成疑

特朗普當選｜特朗普幼子巴倫18歲首投撐父　推爸爸上Podcast成助勝功臣

遺產繼承｜印度富豪一生未婚無子女　逾9億身家優先留給「他們」

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

富豪榜︱全球最多億萬富豪城市紐約排第一　香港排第幾？【附15大排行榜】
13:15 2024/11/26
富豪榜︱全球最多億萬富豪城市紐約排第一　香港排第幾？【附15大排行榜】
英國王室｜英女王「最後的日記」被公開　 離世前兩天留下最後五個字
11:09 2024/11/25
英國王室｜英女王「最後的日記」被公開　 離世前兩天留下最後五個字
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
13:28 2024/11/25
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖

你可能感興趣

富豪榜︱全球最多億萬富豪城市紐約排第一　香港排第幾？【附15大排行榜】
13:15 2024/11/26
富豪榜︱全球最多億萬富豪城市紐約排第一　香港排第幾？【附15大排行榜】
英國王室｜英女王「最後的日記」被公開　 離世前兩天留下最後五個字
11:09 2024/11/25
英國王室｜英女王「最後的日記」被公開　 離世前兩天留下最後五個字
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
13:28 2024/11/25
李澤楷前度｜梁洛施跟小小超分手13年疑爆新戀情　3子之母被捕獲跟大9歲導演牽手拍拖
巴菲特 股票 慈善基金

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳