輸入外勞｜孫玉菡：跟國家商務部保持溝通　探討完善內地輸港勞工機制

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡：跟國家商務部保持溝通。

【勞福局 / 孫玉菡 / 輸港勞工】政府去年9月4日起推行「補充勞工優化計劃」，勞工及福利局局長孫玉菡表示，一直跟國家商務部保持溝通，反映內地勞務企業在香港運作的最新狀況，並會因應運作的經驗，探討完善內地輸港勞工機制的合適措施。

根據「補充勞工優化計劃」的申請要求，如擬聘用的輸入勞工為內地居民，僱主必須經獲內地相關商務主管部門批准的內地勞務企業(勞務中介公司)招聘輸入勞工。

輸入人才｜孫玉菡：今年首10個月約15萬人才及其受養人已到港

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（立法會影片截圖）

孫玉菡今日在立法會回應議員口頭質詢時稱，為了方便有意聘用內地勞工的香港僱主，勞工處已將內地勞務企業的名單及聯絡人資料上載在補充勞工優化計劃專題網頁。他強調，在香港經營的職業介紹所必須遵行僱傭條例，職業介紹所規例及職業介紹所實務守則，勞工處已跟上述的職業介紹所會面，重申他們所提供的服務須符合有關規定。

自由黨議員張宇人關注，當局可否增設扣分制，懲處表現不好的勞務公司？

孫玉菡解釋，勞務公司有兩個層面，該14間核准的勞務公司是由商務部核准，但他們在香港提供服務，則要成立由香港管理的職業介紹所，「所以一部分是香港管，一部分是內地管。」他指，一直跟商務部作聯繫，會跟商務部合作，將整個流程理順。

謝偉俊批局方做法太被動

勞聯議員周小松提到，雖然國家商務部禁止中介公司介入外勞輸港流程，但不少外勞都是先由內地中介做「艇仔」，再引薦給勞務公司，然後才來港工作。他關注，政府在制度上及實際執行上，有何方法及早阻止不良中介參與和及早識別被壓榨的外勞。

選委界議員謝偉俊指，局長多番表示若有違規個案，可交給局方跟進，是「不理想的」。他認為政府應主動點，作多點宣傳，令勞工不要被剝削，「僱主受到咁多規限，其他行業咁多規限，但偏偏呢啲中介明知又喺度搞搞震，都唔做嘢要等人報案，太被動了。」

孫玉菡：將行政制裁壓榨工人的僱主

孫玉菡指，香港法例不論對本港工人及外勞都一視同仁，他指勞工處、發展局及執法部門有一個小組，專門針對被舉報的個案，若有人非法收取工人的金錢，會對壓榨工人的僱主進行行政制裁，包括停止他們對輸入外勞的申請。

人力推算︱孫玉菡：AI主要影響中高技術人才 「唔識AI你份工就好麻煩」

工業意外｜孫玉菡：高度關注周五兩宗致命意外 會調查有無跟足施工程序

強積金取消對沖｜立法會財委會通過335億 資助25年助分擔僱主支出

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】