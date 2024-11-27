輸入外勞｜議員揭有僱主與「艇仔」合謀壓榨外勞　孫玉菡：有證據會行政制裁

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡：跟國家商務部保持溝通。

【勞福局 / 孫玉菡 / 輸港勞工】勞工及福利局局長孫玉菡表示，外勞和本地勞工一樣，同受香港法例保護，強調輸入勞工計劃下有行政制裁，一旦有證據顯示僱主參與合謀壓榨外勞，會毫不留手，進行行政制裁，包括停止他們輸入外勞的申請。

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周小松：有「艇仔」收取外勞天價中介費

今日立法會大會上，勞聯議員周小松指出，雖然國家商務部禁止中介公司介入外勞輸港流程，但不少外勞都是先由內地中介做「艇仔」，再引薦給勞務公司，然後才來港工作。從個案看到「艇仔」常見壓榨手法，是先收外勞一筆天價中介費，再要求每月上繳部分薪金，甚至和個別僱主合謀，可全數出糧給外勞，再用其他方式回贈給僱主，變相平價輸入外勞，影響本地勞工就業機會，他指，即使經14間持牌勞務公司輸入，政府也無法把關。他關注，政府在制度上及實際執行上，有何方法及早阻止不良中介參與和及早識別被壓榨的外勞。

孫玉菡強調，本地工人和外勞同受香港法例保護，商務部對對外勞務公司也有監管，歡迎工會多和政府合作，如有真憑實據的個案，可提供給政府，政府由勞工處、發展局、執法部門組成的小組，會嚴肅追究法律責任。孫亦指輸入勞工計劃下有行政制裁，一旦有證據顯示僱主參與其中，會毫不留手，進行行政制裁，包括停止他們對輸入外勞的申請；亦會和內地密切溝通，如違反內地法規，會反映給內地執法機關。

謝偉俊批局方做法太被動

選委界議員謝偉俊指，局長多番表示若有違規個案，可交給局方跟進，是「不理想的」。他認為政府應主動點，作多點宣傳，令勞工不要被剝削，「僱主受到咁多規限，其他行業咁多規限，但偏偏呢啲中介明知又喺度搞搞震，都唔做嘢要等人報案，太被動了。」

孫：跟商務部探討完善內地輸港勞工機制

根據「補充勞工優化計劃」的申請要求，如擬聘用的輸入勞工為內地居民，僱主必須經獲內地相關商務主管部門批准的內地勞務企業(勞務中介公司)招聘輸入勞工。孫玉菡表示，一直跟國家商務部保持溝通，反映內地勞務企業在香港運作的最新狀況，並會因應運作的經驗，探討完善內地輸港勞工機制的合適措施。

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孫玉菡解釋，勞務公司有兩個層面，該14間核准的勞務公司是由商務部核准，但他們在香港提供服務，則要成立由香港管理的職業介紹所，「所以一部分是香港管，一部分是內地管。」他指，一直跟商務部作聯繫，會跟商務部合作，將整個流程理順。

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