香港中學生職業專才教育比賽2024/25　培育創新科技人才　建設智能綠色未來

在全球暖化和氣候變化的挑戰下，環保科技的發展與應用日益重要。智能科技不僅為我們帶來便利，更可協助構建可持續發展的未來。職業專才教育（Vocational and Professional Education and Training, VPET）正好為年輕人提供綠色科技和智能應用的專業知識與技能，透過理論與實踐並重的學習模式，培育具環保意識的新世代科技人才。

為了推動環保創新，培養具備綠色思維的科技人才，「企業技術學院網絡」（Corporate Tech Academy Network，下稱「CTAN」）CTAN即將舉辦「香港中學生職業專才教育比賽2024/25」。比賽歡迎全日制中一至中五學生參加，透過運用創新科技解決環境問題，共同探索如何將環保理念融入智能生活，為香港的可持續發展作出貢獻。

凝聚七大機構力量 推動專才教育發展

CTAN成立於2018年，由中電學院（CLP Power Academy）、香港國際航空學院（Hong Kong International Aviation Academy）、香港建造學院（Hong Kong Institute of Construction）、香港專業教育學院工程學科（IVE Engineering）、生產力學院（HKPC Academy）、港鐵學院（MTR Academy），以及中華煤氣培訓學院（Towngas Training Institute）組成。

企業技術學院網絡主席張建中工程師指出，CTAN的成立目的乃通過該網絡推動VPET，藉此培養一支技術熟練的專業隊伍，在不同行業支援香港整體的可持續增長、終身學習文化，並為年輕人提供更多發展機會。

善用創新科技 構建綠色智能生活

在環境議題日益迫切的今天，人工智能、大數據等新興科技不僅為生活帶來便利，更可成為解決環保難題的重要工具。新一代年輕人正逐步踏入職場，他們不僅需要掌握專業知識，更要培養運用科技應對環境挑戰的創新思維，以及將環保理念實踐於日常生活的解難能力之中。

本屆比賽以「利用各種科技塑造一個更綠色、智能的生活」為主題，旨在鼓勵學生運用創新科技解決環保問題，發揮智能科技與可持續發展的可能性。CTAN期望透過比賽啟發學生的環保創意，加強他們對綠色科技的認識，並提供實踐平台讓他們將環保創新方案應用於社區，藉此培育具備環保意識的科技人才，將為香港的可持續發展注入新動力。

▲ 今屆比賽以「利用各種科技塑造一個更綠色、智能的生活」為主題，藉此鼓勵學生運用創新科技解決環保問題，發揮智能科技與可持續發展的可能性。

多方協作 助學生實踐創新構想

「香港中學生職業專才教育比賽2024/25」獲教育局、機電工程署、香港島校長聯會、九龍地域校長聯會、新界校長會及香港電腦教育學會支持，歡迎全港中一至中五的全日制學生以2至5人的小組形式參與，期望參賽者透過互相溝通、學習、思考及組織，加深對VPET的認識。

成功入圍決賽的隊伍將獲邀出席行業參觀，包括電力行業、航空業、建造業、鐵路業及燃氣業等，相關隊伍更可申請原型製作經費（每隊上限為港幣2,500元），以及使用生產力局——知創空間（Inno Space）的創客工場（Inno Prototype）製作原型，設有3D打印機、激光切割機等各類型機器，場內更有專業導師指導各機器的使用方法。

此外，大會亦會於商場或公共區域展出學生作品，讓大眾可認識及參與VPET的活動，創造三贏局面，包括學生的人生規劃、職業專才發展和行業人才的長遠可持續發展。

▲ 成功入圍決賽的隊伍將可於商場或公共區域展出作品，讓大眾認識及參與VPET的活動。

立即報名 截止日期為12月23日

參賽學生需要以創新角度思考比賽主題，並提交6至10頁簡報或不超過4分鐘的短片，闡述如何運用科技為塑造更綠色和智能的社區出謀獻策。入圍隊伍則需要遞交完整簡報及實體模型，向評判團展示其方案細節和可行性。

比賽現已公開接受報名，截止日期為2024年12月23日（星期一），歡迎所有中一至中五全日制學生參與。為鼓勵更多學生發揮創意，今屆獎項設有冠、亞及季軍各一隊、最具創意大獎（一隊）以及優異獎（兩隊）等6個獎項，各個獎項均設有獲獎證書及高達港幣5,000 元的獎學金，而參賽隊伍亦會獲發參與證書（見下文）。

為提高學生對VPET以及有關行業的資訊和認識，從而啟發他們的創新構思，主辦機構將於2025年3月舉辦行業參觀/工作坊，涵蓋電力行業、航空業、建造業、鐵路業及燃氣業等，鼓勵學生參與和學習，有助其參賽作品的內容構思。

香港中學生職業專才教育比賽2024/25詳情

參賽資格：全日制中一至中五學生 參賽隊伍：

- 以學校為單位，每間學校最多可派出 2 隊參賽，並須獲校長或老師認可；

- 就讀同一學校的學生以隊際形式參賽，每隊2至5人，其中一位學生擔任隊長，每位學生只可參與一隊參賽；

- 每隊只可遞交一份作品，同一份作品不可遞交多於一次。 報名日期：2024年12月23日截止 報名方法：參加比賽的學生須於2024年12月23日（星期一）或之前，填寫網上表格 （https://bit.ly/3ZgoXfi），或把填妥的參賽表格電郵至中華煤氣培訓學院（tti@towngas.com） 參賽內容： 初賽

參賽隊伍須於2025年2月3日（星期一）或之前，向中華煤氣培訓學院遞交一份6至10張、不多於10MB的簡報或片長不多於4分鐘的短片，介紹「利用各種科技塑造一個更綠色、智能的生活」的構思。 決賽

決賽於2025年4月26日（星期六）舉行，隊伍向評判團以簡報及實體模型發表提案。入圍隊伍於2025年3月28日（星期五）或之前向中華煤氣培訓學院遞交完整簡報及6張實體模型多角度相片，每組隊伍有8分鐘時間向評判團滙報，另設有2分鐘的答問時間。 獎項

冠軍（1隊）證書及獎學金 HK$5,000

亞軍（1隊）證書及獎學金 HK$3,000

季軍（1隊）證書及獎學金 HK$2,000

最具創意大獎（1隊）證書及獎學金 HK$2,000

優異獎（2隊）證書及獎學金 HK$1,000

參賽隊伍均可獲發參與證書

職業專才教育比賽2024/25網上簡介會

日期及時間︰2024年12月30日（網上進行）

查詢︰tti@towngas.com

比賽詳情：https://www.ctan-vpet.com/tc/coming-events/1

（特約）