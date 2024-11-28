Black Friday 2024︱消委會+《LDK》精選彩妝護膚品　「黑五」必買熱銷清單總整理

▲ 消委會+《LDK》精選彩妝護膚品 「黑五」必買熱銷清單總整理

【黑色星期五／Black Friday優惠／化妝品／護膚品／消委會推薦】2024年「Black Friday」黑色星期五購物節將於11月29日開鑼！各大品牌及購物網站都有優惠活動，當中少不免有彩妝護膚品折扣。TOPick現整合了多項消委會及日本《LDK》彩妝護膚品推薦清單，包括洗面產品、保濕面霜及面膜、精華液、底妝產品、唇膏、潤手霜等，讓讀者一文盡覽所需資訊，把握機會掃貨！

Black Friday 2024︱消委會+《LDK》推薦 護膚品 一覽

卸妝

卸妝產品能清潔臉上的防曬或化妝品物質。以下綜合《LDK》推薦，一click即睇邊款好用又高CP值！

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洗面

洗面奶是每日用作去除臉上的皮脂污垢、保養出靚靚皮膚的必備品；另配搭洗面機一同使用，清潔效果更好。一click即睇以下綜合消委會及《LDK》推薦！

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面膜

天冷乾燥，非常需要潔面後敷上面膜，為皮膚進行保濕修護。以下綜合消委會、《LDK》及水中銀推薦，一click即睇超保濕又貼服、成分安全面膜！

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化妝水

潔面後使用爽膚水或化妝水，有助清潔臉上殘留污垢或加强保濕。以下綜合消委會及《LDK》推薦，一click即睇日韓牌最hit且不含致敏香料安全產品！

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精華液

保濕精華能為臉部加強保濕及修護。以下綜合消委會及《LDK》推薦，一click即睇高品質精華液！

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保濕面霜

保濕面霜作為面部保養品最後一步，需要長效鎖水。一click即睇超高性價比保濕面霜！

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潤唇膏

潤唇膏為雙唇保濕、防止唇紋；但要小心成分。一click即睇高保濕力且成分安全護唇產品！

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潤手霜

秋冬必備護手霜，需要保濕滋潤效果強，同時不黏膩。一click即睇消委會及《LDK》力薦高分Hand cream！

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潤膚露

秋冬乾燥必須加强身體四肢保濕，但要小心致敏成分。一click即睇安全優質潤膚露！

Black Friday 2024︱消委會+《LDK》推薦 彩妝品 一覽

防曬

日常即使不化妝，都一定要做足防曬功夫，對抗紫外線預防皮膚衰老。一click即睇高防曬力不黏膩之選！

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底妝（粉底液、氣墊粉底、粉餅）

想擁有好的妝面一定要嚴選底妝產品。一click即睇具保濕力、高遮瑕及成分安全推薦！

眼眉彩妝

用優質的眼影及眉筆產品，加强妝面精緻度。一click即睇妝效持久唔易甩之選！

唇膏

唇膏或唇彩幫助打造紅潤嫩唇，提升氣色。一click即睇不脫色成分安全品牌！

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