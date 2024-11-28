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Black Friday 2024︱消委會+《LDK》精選彩妝護膚品　「黑五」必買熱銷清單總整理

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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消委會+《LDK》精選彩妝護膚品　「黑五」必買熱銷清單總整理

【黑色星期五／Black Friday優惠／化妝品／護膚品／消委會推薦】2024年「Black Friday」黑色星期五購物節將於11月29日開鑼！各大品牌及購物網站都有優惠活動，當中少不免有彩妝護膚品折扣。TOPick現整合了多項消委會及日本《LDK》彩妝護膚品推薦清單，包括洗面產品、保濕面霜及面膜、精華液、底妝產品、唇膏、潤手霜等，讓讀者一文盡覽所需資訊，把握機會掃貨！

Black Friday 2024︱消委會+《LDK》推薦護膚品一覽

  • 卸妝

卸妝產品能清潔臉上的防曬或化妝品物質。以下綜合《LDK》推薦，一click即睇邊款好用又高CP值！

超市大搜查｜《LDK》推介16款熱門卸妝油 卸完妝不緊繃8款奪A級最平$66點擊閱讀此文章
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超市大搜查｜《LDK》比拼57款卸妝潔面產品 26款A級之選 5款性價比高更勝大牌點擊閱讀此文章
  • 洗面

洗面奶是每日用作去除臉上的皮脂污垢、保養出靚靚皮膚的必備品；另配搭洗面機一同使用，清潔效果更好。一click即睇以下綜合消委會及《LDK》推薦！

洗面奶推薦2024︱韓國消委會評測10大熱賣泡沫洗面奶 5款清潔力高滋潤不殘留點擊閱讀此文章
洗面奶推薦︱《LDK》推薦8款2024必買潔面產品 溫和洗走油脂角質 保濕力強不緊綳點擊閱讀此文章
超市大搜查丨《LDK》比拼14款$75以下洗面奶 4款A級清潔力高易起泡最平僅$22點擊閱讀此文章
【超市大搜查】7款人氣洗面機大比拼 《LDK》推薦乾淨+不傷肌膚洗面機【附完整名單】點擊閱讀此文章
  • 面膜

天冷乾燥，非常需要潔面後敷上面膜，為皮膚進行保濕修護。以下綜合消委會、《LDK》及水中銀推薦，一click即睇超保濕又貼服、成分安全面膜！

超市大搜查｜《LDK》 2024上半年61款推薦面膜出爐 27款A級高效保濕最平$5片點擊閱讀此文章
消委會面膜推介｜面膜含防腐劑MIT可致敏 消委會及水中銀精選30款無毒面膜點擊閱讀此文章
【超市大搜查】日本《LDK》比拼60款面膜 推介20款A級高保濕貼服之選點擊閱讀此文章
  • 化妝水

潔面後使用爽膚水或化妝水，有助清潔臉上殘留污垢或加强保濕。以下綜合消委會及《LDK》推薦，一click即睇日韓牌最hit且不含致敏香料安全產品！

超市大搜查︱《LDK》比拼20款韓國爽膚水 兩款A級高效保濕打造亮麗韓妝點擊閱讀此文章
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消委會爽膚水｜不含可影響生殖系統防腐劑 消委會推薦13款5星安全爽膚水最平$73媲美專櫃品牌點擊閱讀此文章
  • 精華液

保濕精華能為臉部加強保濕及修護。以下綜合消委會及《LDK》推薦，一click即睇高品質精華液！

消委會維他命C精華測試｜7款維他命C護膚品含香料致敏物 消委會推介4款5星精華美容液點擊閱讀此文章
超市大搜查｜9款保濕精華大比拼 4款A級高效保濕最平$78點擊閱讀此文章
【超市大搜查】《LDK》9款收毛孔精華大比拼 實測1個月效果平價韓國品牌奪冠點擊閱讀此文章
  • 保濕面霜

保濕面霜作為面部保養品最後一步，需要長效鎖水。一click即睇超高性價比保濕面霜！

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  • 潤唇膏

潤唇膏為雙唇保濕、防止唇紋；但要小心成分。一click即睇高保濕力且成分安全護唇產品！

消委會潤唇膏｜評測8成潤唇膏含致癌礦物油 消委會及《LDK》推介23款安全保濕之選最平$25點擊閱讀此文章
【超市大搜查】31款潤唇膏保濕力大比拼 《LDK》推薦多款A+級滋潤易塗抹潤唇膏【附完整排名】點擊閱讀此文章
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  • 潤手霜

秋冬必備護手霜，需要保濕滋潤效果強，同時不黏膩。一click即睇消委會及《LDK》力薦高分Hand cream！

護手霜推薦︱《LDK》推薦9款平價潤手霜 2款A級高保濕不黏膩僅售$25點擊閱讀此文章
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  • 潤膚露

秋冬乾燥必須加强身體四肢保濕，但要小心致敏成分。一click即睇安全優質潤膚露！

超市大搜查｜秋冬保濕之選 消委會+水中銀+《LDK》力薦25款安全優質潤膚露點擊閱讀此文章
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Black Friday 2024︱消委會+《LDK》推薦彩妝品一覽

  • 防曬

日常即使不化妝，都一定要做足防曬功夫，對抗紫外線預防皮膚衰老。一click即睇高防曬力不黏膩之選！

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  • 底妝（粉底液、氣墊粉底、粉餅）

想擁有好的妝面一定要嚴選底妝產品。一click即睇具保濕力、高遮瑕及成分安全推薦！

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  • 眼眉彩妝

用優質的眼影及眉筆產品，加强妝面精緻度。一click即睇妝效持久唔易甩之選！

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  • 唇膏

唇膏或唇彩幫助打造紅潤嫩唇，提升氣色。一click即睇不脫色成分安全品牌！

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