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欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 37 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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37歲鄭欣宜被DJ梁文禮爆近況，有傳欣宜已在加拿大生B做媽媽。

【鄭欣宜疑生B/許廷鏗】鄭欣宜（Joyce）去年3月完成紅館個唱即「潛水」，暫別幕前逾一年半，惹來外界很多猜測，傳聞年初於加拿大誕B升呢人母，今日（27日）DJ梁文禮於IG發文稱日前巧遇鄭欣宜，曝光其近況。

鄭欣宜近況｜梁文禮讚狀態好

梁文禮於帖文稱當日跟欣宜相遇即來個擁抱，更問對方何時復出，他寫道：「啱啱撞到欣宜！我一手捉住佢，大家即刻攬一嘢，佢狀態好好，我即刻問係咪要迎接你復出？ 佢笑一笑話 : 俾啲時間我……OK 唔俾壓力妳，等妳 really miss you」。

不少網民留言表示很掛念鄭欣宜，亦有人很體諒欣宜，著她好好休息：「復唔復出未必係最重要，最希望佢一切安好，每日都過得開心自在」、「最緊要健康」、「佢笑就好，期待佢ready，我哋都ready呢」、「欣宜，你盡情休息，支持你」。

鄭欣宜神隱逾一年半。（取自instagram）

鄭欣宜近況｜傳聞欣宜停工生B

去年底鄭欣宜為知己許廷鏗擔任歌曲《一場同學》女主角，亦為迪士尼動畫《星願奇緣》配音，身處香港的欣宜曾被粉絲野生捕獲，被指氣色好好。

雖然經理人林珊珊指欣宜因病要休息，惟傳聞她今年初於加拿大秘密誕B，停工是為了「養胎」，另外，有媒體報導欣宜現身溫哥華母親的墓地掃墓，照片中的她身形漲爆了一個碼，其後有傳聞指BB出世後，欣宜跟外籍男友不時一家三口於溫哥華出遊。

好友許廷鏗去年8月受訪時提及鄭欣宜，他表示跟對方定期聯絡，當時他說：「我知道佢籌備緊一啲嘢，希望嚟緊由佢親口公布啦，就最好喇！」，許廷鏗更說希望「快啲搞掂」，未知提及的「大計」是否生B計劃。

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鄭欣宜近況｜渴望生B想過「雪卵」

回帶37年前，沈殿霞於1987年5月30日，誕下了女兒鄭欣宜，其後秋官跟緋聞女友官晶華再次來往，沈殿霞決定離婚，當時欣宜只有8個月大時，多年來沈殿霞跟女兒相依為命。

單親下成長的欣宜曾稱事業不及擁有一個家庭重要，4年前，她於林珊珊網上節目中透露，自己一直都渴望生仔，欣宜認為生兒育女是人生的其中一個使命，冀望擁有自己的家庭。

當時欣宜稱其生仔計劃至少延遲到38歲，只因當年她已經33歲，儘管遇到對的人，之後需要拍拖、見家長、婚後過二人世界等，或要待36、7歲才考慮生仔，欣宜曾笑稱計劃「雪卵」。

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