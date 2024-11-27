  • 21°C
香港時間：20241127日 (三) 14:42

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

臨終理財丨一生規劃退休到90歲　《華爾街日報》理財專家罹癌恐剩1年命【附7項臨終理財建議】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 56 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

Jonathan Clements（左二）確診肺癌，或將餘下一年壽命。（X圖片）

【臨終理財／退休計劃／肺癌徵兆】許多人都會有一套退休計劃，《華爾街日報》理財專欄作家Jonathan Clements亦然。但他就在61歲時他確診嚴重肺癌，且已擴散至其大腦及身體其他部位，或只餘下一年壽命。而多年來，他一直善於財務規劃，原定已把退休規劃延續到90歲。在或許命不久矣下，他表示臨終之時應做好7個理財步驟。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜營養師拆解4大糖尿病飲食重點

Jonathan Clements多年來一直省吃儉用，以儲備晚年退休的成本，但卻在61歲那年確診嚴重肺癌，餘下壽命可能只剩一年。為此，他有以下7大臨終前理財忠告：

臨終理財︱1. 妥善交代後事

  • Jonathan Clements在知悉病情2天後，即詳細向妻子及2名子女交代遺產安排，包括不同類型的退休帳戶、需通過遺囑認證的資產、需要納稅的資產。

臨終理財︱2. 簡化戶口

  • 得悉患病後，Jonathan Clements進一步簡化戶口，包括取消部分信用卡、關閉一個小型個人退休金帳戶等，以減少家人未來的稅務負擔。

臨終理財︱3. 奠定靈活財務基礎

  • 為確保家人未來能直接提款，而不必受出售房產限制，他把大部份財富存放在退休帳戶中。

臨終理財︱4. 贈送小額禮物以節省稅務

  • Jonathan Clements會定期向子女贈送經濟禮物，以節省家人未來可能要承擔的稅務。

臨終理財︱5. 儘量延長壽命

  • Jonathan Clements在研究稅制後，發現自己只要再多活一年，就可為女兒省下4.5%的遺產稅，妻子也可獲得更大額的社會安全金支票。

臨終理財︱6. 清理舊文件

  • Jonathan Clements開始整理舊保單及財務帳戶報表，以及報稅表等，以避免混亂。

臨終理財︱7. 享受最後人生

  • 在打點好一切後，他亦會在臨終前為自己花點「小錢」，享受人生。

肺癌徵兆肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

常見肺癌7大徵兆：

點擊圖片放大
+8
+7

5大身體變化需留神：

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 肺癌 癌症 退休金 基金 稅務

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳