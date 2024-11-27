臨終理財丨一生規劃退休到90歲　《華爾街日報》理財專家罹癌恐剩1年命【附7項臨終理財建議】

▲ Jonathan Clements（左二）確診肺癌，或將餘下一年壽命。（X圖片）

【臨終理財／退休計劃／肺癌徵兆】許多人都會有一套退休計劃，《華爾街日報》理財專欄作家Jonathan Clements亦然。但他就在61歲時他確診嚴重肺癌，且已擴散至其大腦及身體其他部位，或只餘下一年壽命。而多年來，他一直善於財務規劃，原定已把退休規劃延續到90歲。在或許命不久矣下，他表示臨終之時應做好7個理財步驟。

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Jonathan Clements多年來一直省吃儉用，以儲備晚年退休的成本，但卻在61歲那年確診嚴重肺癌，餘下壽命可能只剩一年。為此，他有以下7大臨終前理財忠告：

臨終理財︱1. 妥善交代後事

Jonathan Clements在知悉病情2天後，即詳細向妻子及2名子女交代遺產安排，包括不同類型的退休帳戶、需通過遺囑認證的資產、需要納稅的資產。

臨終理財︱2. 簡化戶口

得悉患病後，Jonathan Clements進一步簡化戶口，包括取消部分信用卡、關閉一個小型個人退休金帳戶等，以減少家人未來的稅務負擔。

臨終理財︱3. 奠定靈活財務基礎

為確保家人未來能直接提款，而不必受出售房產限制，他把大部份財富存放在退休帳戶中。

臨終理財︱4. 贈送小額禮物以節省稅務

Jonathan Clements會定期向子女贈送經濟禮物，以節省家人未來可能要承擔的稅務。

臨終理財︱5. 儘量延長壽命

Jonathan Clements在研究稅制後，發現自己只要再多活一年，就可為女兒省下4.5%的遺產稅，妻子也可獲得更大額的社會安全金支票。

臨終理財︱6. 清理舊文件

Jonathan Clements開始整理舊保單及財務帳戶報表，以及報稅表等，以避免混亂。

臨終理財︱7. 享受最後人生

在打點好一切後，他亦會在臨終前為自己花點「小錢」，享受人生。

肺癌徵兆︱肺癌是癌症「頭號殺手」

根據癌症基金會資料所示，肺癌為香港十大癌症的「頭號殺手」，致命率遠超於第二名大腸癌，當中男性發病率比較高。香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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