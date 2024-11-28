港鐵女乘客｜港鐵車廂乘客全身貼扶手　乘客勸阻被反駁網民教出招KO

▲ 港鐵車廂女子全身貼扶手，乘客勸阻被反駁，網民教出招KO。

乘搭公共交通工具時要考慮其他乘客的乘車體驗。近日，有港女在Threads發文，指搭乘港鐵時遇到一女子全身緊貼扶手，令他人無法使用，女子出言勸阻卻遭其返嗆：「關你咩事」，網民直斥該乘客無恥。

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港鐵女乘客｜女子勸阻遭反罵

據樓主描述，港鐵車廂內一女乘客全身緊靠在扶手上，便出言勸阻女子該行為「可唔可以唔好挨住？」，不料女乘客竟反嗆「關你咩事？你咪捉上啲囉」，樓主追問「條柱拎嚟挨？」，她依舊無動於衷，再次表示「係呀，關你咩事？」。

據圖片可見，該靠柱女子身著粉色外套，手提黑色手袋，幾乎全身倚靠於車廂內的扶手，令其他乘客無法使用或完全握緊扶手，樓主影相時，她正在使用手機。樓主補充稱，隨後該乘客建議其「握高啲」。

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港鐵女乘客｜網民出「狠招」

有網民乘地鐵時曾遇類似情況，並分享應對方法，「我試過捉住佢頭髮位置，捉住佢一小束頭髮，頭髮同扶手用力捉，個女仔痛企返喺度，佢望住我，我扮睇唔到繼續睇電話」，不少人讃「狠招」，還有人指應該「直接拍佢膊頭講『唔該借借』，10個有10個都缩開」、「問佢：你係柱女呀？」。

港鐵女乘客｜網民批乘客：人無恥便無敵

此事引起網民熱議，紛紛指責女乘客行為及態度不妥，「無腰骨架」、「冇品質嘅人」、「開到聲都咁無恥？」、「人無恥便無敵」、「平衡力唔好嘅我最憎呢啲人」、「咁好危險喎，一個企唔穩就一個踭頭打咗落去」，亦有人建議港鐵「應該增加車廂廣播，叫乘客唔好挨扶手」。

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