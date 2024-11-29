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生死教育｜TVB型男視帝入行前曾任警察處理屍體　揭雙親臨終前現1共同徵兆

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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TVB視帝馬德鐘近日拍片在網上分享靈異生死經。

【馬德鐘／臨終經歷／生死教育】TVB型男視帝馬德鐘，曾多次在影視作品中飾演紀律部隊人員，入行前亦曾做過警察，他近日就拍片分享自己任職期間處理屍體，以及父母臨終前的經歷，結果發現他們皆出現一個徵兆。

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現年56歲的馬德鐘近日以「臨終前有共同徵兆嗎？我的個人經驗...」為題於個人YouTube頻道上載影片，分享自身經歷。他表示自己近日看了一篇報道，講述人在離世之後20天內身體會出現的變化，以及死亡前的7個跡象，隨後表示：「想同大家分享下，因為我自己本身都有一啲咁嘅經驗，我都接觸過一啲屍體，喺親人、朋友離世之前有好長時間嘅陪伴，所以我都發現咗一啲嘢，想同大家深究一下。」

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生死教育｜罕談入行前處理屍體經歷

馬德鐘指出，自己入行前曾做過警察，任職期間亦有接觸及處理屍體的經歷。他憶述：「我喺巡邏嘅時候突然間收到電台call，話有一間屋出現異常嘅臭味，叫我上去調查下。」當時他一到達單位門口便已聞到惡臭，隨即向電台報告，叫來消防支援。消防員爆門後，馬德鐘入屋便看見一具腐屍，屍身已明顯腐爛，身上亦有屍斑及屍蟲。

他表示腐臭味對自己造成極大影響，「冇辦法食到嘢，嗰種味係一路留喺度唔散，味蕾嘅記憶一路都喺度，我諗係去到第二日夜晚先至好啲」，並解釋道：

有時睇戲會見到有啲人入去發現腐蝕嘅地方，佢哋會搽啲嘢喺個鼻度，嗰啲應該係薄荷膏，又或者入屋之前會點香，除咗係因爲知道有人離開，我諗主要係攞嚟闢味。

之後他再分享另一次處理屍體的經歷，表示自己於某一年的年初二，與幾位同事在巡邏車內接獲通知，指有市民行山時發現屍體，於是前往現場處理。到達現場後，他們發現一具男性屍體吊在樹上，明顯已經離世，並出現眼睛突出、嘴巴微張及嘴唇發黑等現象，「第一時間要將佢解落嚟，唔可以就咁解咗個結，因為我哋要拎返條繩去化驗，只可以割斷佢（繩子）。」

馬徳鐘憶述自己當時負責抱住屍體，將死者慢慢放落地，他表示屍體「感覺係好重，因為佢冇任何力去畀你借力。」他們之後亦需要為屍體採集指紋，但屍體的手早已僵硬；馬德鐘就指自己曾聽師兄提到，遇到這種情況要一定對屍體說「唔使擔心，我哋係嚟幫你」，再慢慢將屍體的手搓軟。完成工作後，馬德鐘被安排獨自留在山上看守屍體，等待下一更的同事前來接班。他表示當時等了很久都未有人出現，

嗰陣已經天黑，我又冇電筒喺身，周圍得天、樹、屍體同埋我，我覺得嗰個時間好漫長，呢個係我當差入面幾難忘嘅經歷。

臨終經歷｜至親離世前現1共同徵兆

隨後他又分享父母及好友臨終前的經歷，表示自己在他們離世前皆有一段長時間的陪伴。他發現，父親在醫院治療期間仍能正常溝通、聊天，甚至頗有精神，但對方突然問道：「鐘呀，前面做咩咁多人？」，又指「前面擺咗好多小販攤檔，仲有好多蟻行緊落嚟。」當時父親前方只有病床，馬德鐘表示自己跟對方「傾返啲正常嘢」之後，這個話題便不了了之，而對方在不久便離世。

馬德鐘當時並未多想，只當父親的異狀是受藥物影響所致。之後其母患上急病，心血管出現撕裂，醫生指「好彩可以自己埋口就冇事，但唔好彩嘅花過幾日就會離開」，於是他便到醫院陪伴母親，結果卻發現對方出現與父親相同的情況，在聊天期間突然看見許多「人」，令他「個心驚一驚」，生怕母親的狀況出現問題，而對方最終果真在一兩日後便離世。

他續指，自己之後亦有數名好友在臨終前出現類似情況，不約而同地看見一些「唔係應該見到嘅嘢」，令他不禁思考「係咪真係人臨終嘅時候會有一啲幻覺出現？」

更多相關報道：死後世界｜人死後失禁發脹傳惡臭　拆解死後20天人體變化　安寧護士揭露殘酷真相【附臨終前7大徵兆】

最後階段｜臨終７大徵兆

紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

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資料來源：馬德鐘個人YouTube頻道

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