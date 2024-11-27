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金馬影后丨鍾雪瑩奪金馬獎凱旋回港　阿雪：大家唔使安慰游學修

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撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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鍾雪瑩憑電影《看我今天怎麽說》封金馬影后。

【鍾雪瑩 / 看我今天怎麽說 / 金馬影后】由黃修平執導， 游學修鍾雪瑩、吳祉昊領銜主演的電影《看我今天怎麽說》，於上周末（11月23日）舉行的第61屆金馬獎揚威，阿雪擊敗一眾強手勇奪最佳女主角！

在昨日（11月26日）阿雪手持金馬獎座凱旋回港，跟香港媒體分享得獎心情及拍攝點滴，而電影公司為迎接新科金馬影后，特別準備鮮花和香檳，阿雪更興奮得全程舉起獎座接受訪問。

金馬獎2024︱鍾雪瑩奪最佳女主角　憑《看我今天怎麼說》 封后：抓緊心中的小光團

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金馬影后丨不用安慰游學修

阿雪獲獎後，大批影迷期待一睹影后演出，電影公司遂宣布《看我今天怎麽說》將於下月初舉行5場特別放映，門票一推售迅速售罄，感謝影迷熱烈支持。

她回憶聽到賽果一剎時的心情平靜：「因為係意料之外，我個底打得好底，係隔籬阿修太high，我先知自己冇聽錯。」

提到阿修最後僅敗最佳男主角，阿雪都有分享對方心情：「大家唔使安慰游學修，因為佢一啲都冇唔開心，尤其公布投票數據，知道自己排第二時，佢就更加開心︰『我第二呀！』」

《看我今天怎麽說》

金馬影后丨盼大眾關注聾人社群

奪獎消息連日來成為全城熱話，網絡上更有大量祝賀訊息洗版。對於引起如此強烈反響，阿雪坦言：「得獎後一開電話，已經有好多人send message畀我，原來一個app係負荷唔到200幾條未讀訊息，搞到部機窒窒下，所以我索性熄咗個電話，去到第二朝完成晒所有工作先再開番，發現仲多咗，所以再熄過，直至第二晚先開始逐一回覆。」

在《看我今天怎麽說》內，阿雪飾演自小植入人工耳蝸的聾人「素恩」，需要以獨特口音演出，評審大讚阿雪戲中展現角色不同領域的強弱層次，演出分明。

阿雪希望電影上畫時，能夠令觀眾關注更多聾人社群：「希望電影嘅議題多啲人了解，可能大家聽過，但未真正了解聾人朋友面對啲咩嘢，未必咁多人知。就咁聽落未必吸引到太多人去睇，但如果呢隻馬仔可以令更多人入場，會係一件開心事。」

《看我今天怎麽說》

金馬影后丨網民瘋傳《亞洲星光大道3》舊片段

現年29歲鍾雪瑩，在2010年只有15歲時，參加亞洲電視歌唱選秀節目《亞洲星光大道3》，得第16名。後來在香港浸會大學傳理系畢業後加入商台叱咤903主持電台節目，至2020年3月1日離開。

在2019年，演出ViuTV電視劇《教束》，翌年首次主演電影《殺出個黃昏》，亦憑此片獲香港電影金像獎最佳新演員與最佳女配角的提名。

2023年，憑電影《填詞L》入圍第60屆金馬獎最佳女主角，為入行以來首度獲得影后提名，並再獲得香港電影金像獎最佳女主角提名。

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而阿雪當年在《亞洲星光大道3》聖誕特輯中，與陳蕾及古淖文同台片段近日網上瘋傳，甚至有網民留言稱《亞洲星光大道》才是造星搖籃。

阿雪表示當年自己表演很差，但大方稱：「𠵱家有機會再睇番呢件事，好似一個紀錄咁都幾得意，蠢蠢哋畀大家笑下都幾好。」

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