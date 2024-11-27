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審計報告｜審計署揭屯赤連接路兩主要工程延期　延期完工及工程受阻費逾10億

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 3 小時前

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（資料圖片）

審計署今日（27日）發表新一份審計報告，發現屯門至赤鱲角連接路北面連接路海底隧道段，以及屯門至赤鱲角連接路南面連接路，受香港口岸填海工程影響工程，工程須作大幅更改，產生延期完工費用和工程受阻費用總額逾10億元。審計署認為，路政署應加強項目管理規劃。

立法會財務委員會2011年11月和2013年6月就建造屯門至赤鱲角連接路批出合共467.08億元撥款。2013至2022年期間，有8份工程合約獲批，7份合約已經完成，1份合約仍在進行。截至今年8月，工程計劃的開支為421.862 億元，為核准工程預算的90%。

報告提到，香港口岸填海工程合約的填海工程，自工程開展以來進度一直未如理想，並自2014年10月起香港口岸的海堤出現橫向移動。兩承建商因而無法按計劃進行合約下的後續工程，導致工程須作大幅更改，總定價為79.37億元，產生延期完工費用和工程受阻費用達10.064億元，並須按兩合約分別批出延長合約期779天和475天。審計署認為，路政署在配合工程的管理方面有可予改善之處。

署方又指，路政署為斜坡和擋土牆建造工程確定地下狀況方面有可予改善之處。報告指，其中一承建商須進行收費廣場的工地平整工程，包括建造1幅約285米長的削土 坡，以及1幅約180米長的鋼筋混凝土擋土牆。在合約展開後，斜坡某部分出現不可預見的不良土地狀況，並在擋土牆底部之下發現預計之外的軟物質層。最終，顧問發出1份定價為1.769億元的更改令，指示承建商進行額外土地勘測、參考勘測所取得的額外土地資料，按經修訂設計建造斜坡；及採取追回進度措施，盡量減少因修改斜坡設計而可能引致的延遲和延期完工費用。另外1份更改令則為2,110萬元，指示承建商把擋土牆底部之 下的現有填土換成混凝土，導致承建商C獲批延長合約期273天，並獲額外支付3,150萬元的延期完工費用。

審計署建議，路政署在推行涉及配合工程合約的工程項目時，採取措施，改善配合工程的管理，以期減低產生配合問題的風險，包括確保配合工程合約之間按時移交工地、與所有相關各方更有效地協調配合工程及加強項目管理規劃

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審計署 路政署 建造 填海 審計

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