暖包使用方法｜暖包握在手等同浪費？　日本專家教放6位置最保暖

▲ 本港氣溫下降，不少人都會開始使用暖包，有日本專家教暖包放6位置最保暖。

【暖包使用方法/貼暖包最暖位置】天文台表示，本港氣溫最低15度，不少人都會開始入手暖包禦寒，但原來使用暖包都大有學問，放錯位會令保暖效果大打折扣！日本醫學博士就教路，暖包放呢6個部位最保暖！

日本醫學博士教暖包放6部位效果最佳

日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》及網上發表的文章，提到人們往往會將暖包放在手裡握著，但原本這樣的保暖效果最差，甚至是浪費。如果想保暖效果發揮到最大功效，博士建議放在6個部位。

貼暖包最暖位置｜1. 腰部兩側

將暖貼貼在腰部兩側最能保暖，因為腰部周邊聚集了肝腎等血液量多的器官，所以只要腰部一暖和，就能解除大腦緊張狀態，促進血液循環，全身及四肢也會開始感到暖和，同時也有效舒緩女性生理期的腰痛。

貼暖包最暖位置｜2. 肩胛骨中間（背中間部位）

心臟的血液會經由大動脈流動到肩胛骨中間，將暖包放在這個位置會使身體暖和慢慢最和起來，且可紓緩肩膀痠痛或頭痛等症狀。

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貼暖包最暖位置｜3. 後頸

由於後頸最接近心臟大動脈，所以可以把暖貼貼在後頸，以達保暖效果，同時也可有效紓緩頸肩痠痛及頭痛。

貼暖包最暖位置｜4. 手腕

大部分人都會把暖包握在手裡，但只能達到短暫保溫效果。要讓手部暖和，放在手腕處更為有效。

貼暖包最暖位置｜5及6. 腹部（即肚臍下方）及胸骨下

把暖包放在腹部（即肚臍下方），及胸骨下方的位置，有助消除腹痛、腹瀉及經痛，但要留意此部分位置皮膚較薄且敏感，要小心暖包過熱導致燙傷。

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