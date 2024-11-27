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濕疹｜女童肚痕損患臍窩濕疹 中醫師解拆男女常見特定部位濕疹

健康資訊

撰文： 許晴朗

發布時間： 32 分鐘前

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（圖:istock）

上文為大家介紹過濕疹類型，註冊中醫師唐文儀博士表示，濕疹會在身體不同部位發生，表現的症狀亦有不同，認識特定部位濕疹，有助及早求醫緩解病情。

病人陸女士這日遞上手機照片，「醫師，我個女近期成日都話個肚唔舒服，我一睇，成個肚臍紅晒，有小小滲液，又痕又損，係皮膚敏感？定係腸胃問題？」

唐文儀博士放大相片一看，憑着30多年治療濕疹經驗，即囑咐陸女士早日帶女兒來看疹。「呢啲係臍窩濕疹，係特定部位濕疹之一，佢幾時發病？要早啲食藥控制病情。」

難以啟齒 錯過早期治療

特定部位濕疹有時令人難以啟齒，選擇啞忍或胡亂使用成藥，有機會令病情惡化。以下為大家簡單介紹不同的特定部位濕疹：

耳部濕疹：多發生在耳仔後面皮膚，會有紅斑、滲液、皮膚皸裂、結痂，常兩耳對稱發生。而外耳道濕疹，多由真菌剌激引起，或由中耳炎引起的繼發性傳染性濕疹。

臍窩濕疹：鮮紅或暗紅色斑，有滲液、結痂，表面濕潤，邊緣清楚，較少漫延至肚臍周邊皮膚，病程較慢。

乳房濕疹：多見於哺乳期婦女，常在乳頭、乳暈及其周圍，邊界清晰，會有皮損呈棕紅色，有鱗屑或薄痂，有搔癢及疼痛感。當停止哺乳後，多容易治癒。若頑固不癒或單一側乳房發生，應找專業人士檢查是否乳癌。

外陰濕疹：女性會累及大小陰蜃及附近皮膚，患處浸潤肥厚，有時水腫明顯，有糜爛和滲出，受月經和分泌物刺激，病情較反覆，會有繼發局部色素減褪。

男性患者方面，外陰濕疹多局限在陰囊，部分人蔓延至肛門周圍、陰莖，多為慢性濕疹，皮膚浸潤肥厚，但較少滲液，會有薄痂和鱗屑，色素增加或脫失。

部分濕疹 冬季較嚴重

手部濕疹：手背、手指等出現暗紅斑塊，浸潤肥厚，表面乾燥皸裂，夏輕冬重。手部濕疹多呈亞急性或慢性，因手部經常接觸不同物質不斷受到刺激，病情較反覆。

小腿濕疹：多發生在脛前或側面，雙腿常對稱發生，表現為亞急性或慢性。部分小腿濕疹為併發於靜脈曲張，因下肢靜脈循環障礙致慢性瘀血，多發生在小腿下八分一處。患處呈瀰彌漫性密集丘疹，有糜爛、滲出、色素沉着，久而久之踝部亦會因營養障礙而潰瘍。

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