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醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 3 小時前

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【照胃鏡／植物人／心臟驟停／身體檢查／醫療失誤】南韓一名35歲人妻照胃鏡時突然心臟驟停，經搶救後雖能保命，但腦損後慘成植物人。她丈夫遂向醫院追討責任，但院方卻以這原因，推卸責任告上法院。

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醫療失誤｜照胃鏡突心臟驟停 慘成植物人

綜合韓媒報道，南韓仁川一名35歲新加坡籍人妻唐明艷（Tong Ming Yan）和韓籍丈夫張仲碩（Jang Jong-seok）育有1子1女，一家人因為丈夫工作的緣故，定居南韓2年多，原定於今年6月搬回新加坡獅城。回國前，唐明艷在當地一間醫院花費35萬韓元（約2,000港元）做體檢。當天照胃鏡時，她突發心臟驟停，院方立刻為她搶救近20分鐘。雖然她最終恢復生命跡象，但因腦損不幸成為植物人。她在深切治療病房留院4個多月後，8月轉至護理院觀察。唐明艷只能眨眼，但似乎對外界事物無反應，目前仍需依靠呼吸器維生，病情至今仍無好轉。

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韓籍丈夫張仲碩（Jang Jong-seok）事後向醫院追討責任，未料涉事醫院將原因歸咎於「妻子心臟太弱」。他繼而以醫療失誤為由提告，卻被3間醫院拒絕進行獨立醫療評估，亦不幸遇上當地醫生罷工。

醫療失誤｜院方推卸責任　歸咎妻子體質釀禍

事故發生前，他們已經訂好機票和將一半行李寄回國。意外發生後，他們2個孩子先交給父母照顧，張仲碩獨自留在仁川堅持提告。他表示，如果放棄醫療評估，就意味著放棄訴訟，「代表我們耗時7個月的等待毫無意義」。他亦很自責為何自己會建議妻子回國前做體檢。他表示，妻子雖然體重偏輕，「身高162厘米、體重39公斤」，但她並沒有任何健康問題，

她的母親和妹妹跟她一樣身材嬌小，沒有任何健康問題。明艷還自然產兩次，沒有任何問題。

照胃鏡｜照胃鏡8大常見原因

外科專科醫生吳家健接受訪問時分享指，照胃鏡除了可為患者取出胃內各式各樣的異物外，其實也可作為治療早期癌症的手段。

而照一次胃鏡的過程，一般需時10至20分鐘，病人此前亦需空腹6至8小時，讓醫生可確定他的胃部沒有食物留存。照胃鏡時，醫生會在病人的喉部噴局部麻醉藥物，也會經靜脈注射麻醉藥，以令檢查過程更安全及容易被病人接受。照完胃鏡之後，一般兩小時左右待局部麻醉藥力過去，病人便可以正常飲食，之後便是因應照胃鏡的發現，按醫生指示服藥或跟進。

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照胃鏡｜胃鏡檢查前記得做好5件事

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