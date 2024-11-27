DSE2025｜非香港身份證自修生達1,027人　按年增87%近4屆DSE中最多

▲ 2025年DSE非香港身份證自修生達1027人。

【教育局 / 立法會/DSE】教育局今日（27日）書面回覆立法會議員質詢時表示，截至10月28日，共有9,410人以自修生身分報考2025年DSE，其中以香港身份證以外證件報考的多達1,027人，分別按年大增26.6%和87.1%。

署理教育局局長施俊輝書面回覆立法會議員張欣宇查詢時指，截至10月28日，共9,410人以自修生身份報考2025年DSE，較報考2024年DSE的7,431名自修生，增1,979人（26.6%）。其中，以香港身份證以外證件報考的共1,027人，按年大增478人（87.1%）；較2023年238人和2022年295人，更分別飆升789和732人，是近4屆DSE中最多。

DSE｜來港內地生數目隨DSE改制後增加 議員專家籲考評局做好把關

▲ 截至10月28日，共有9,410人以自修生身分報考2025年DSE。（資料圖片）

DSE2025｜重申DSE沒限制考生國籍

他又指，考評局沒有個別統計自修生的成績，並重申DSE並沒限制考生國籍，亦沒要求報考者須用指定身份證明文件。個別學生報名時，可按個人情況，提供香港身份證以外的其他有效身份證明文件，故不能單憑有關文件類別來確認考生的國籍，及是否香港永久性居民等。

另外，施俊輝稱，在2023/24學年，共逾1.26萬人以DSE成績，經大學聯合招生辦法（聯招）及非聯招，入讀教資會資助第一年學士學位課程，較2022/23學年增414人；其中經聯招入學的有12,590人，按學年增412人；經非聯招入學則有21人，按學年增2人，但較2021/22學年仍少達60人。

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