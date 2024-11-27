黑色蛋糕｜港男食黑色蛋糕色素難清洗　公審餅店反被網民批：唔好搞笑

▲ 港男食黑色蛋糕色素難清洗，公審餅店反被網民批：唔好搞笑。

黑色蛋糕確實新奇少見。近日，有網民在Facebook「飲食黑店大全」群組上傳圖片，指其於一間烘焙店購買的黑色蛋糕食用過後，皮膚被染色，色素難以清洗，直斥該店是「黑店」，惟網民認為他無理取鬧。

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黑色蛋糕｜皮膚被染黑難清洗

樓主於一間烘焙店購買黑色奶油蛋糕，該款蛋糕外層以黑色奶油為底色，加以少許白色奶油擠花及糖珠點綴。食用蛋糕時樓主發現，該黑色蛋糕「啲顏色好難洗甩」，直斥該烘焙店是「黑店」，並將此事發布至網絡提醒網民「大家買蛋糕小心選擇」。

據上傳圖片可見，該黑色蛋糕的黑色奶油似墨黑色，蛋糕前還有一塊白朱古力，上面寫有「生日快樂」，料其購買該蛋糕是為慶祝生日；樓主食用後，嘴唇呈深色，嘴角未能清洗處更呈黑色，手掌皮膚接觸到黑色奶油後亦被染色。

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黑色蛋糕｜網民批：自討苦吃

此事引起熱議，不少網民批樓主是「西客」，認為其「自討苦吃」，「你問題啦」、「大驚小怪」、「咁又黑店，做人唔好咁西」、「咁都叫黑心？」、「標奇立異嘅後果」、「訂嗰個都有問題？」、「你自己揀果喎」、「等如食完墨汁意粉投訴黑店意粉黑心」。

不過，亦有網民支持樓主，認為過多食用色素亦不利健康，「真心伏」、「工業蛋糕」、「咁深色，一定要放好多使用顏料」、「出咗名啲蛋糕色素落得好多」、「多謝提醒，其實我也有想買這間，而家唔敢」。

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