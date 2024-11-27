  • 21°C
香港時間：20241127日 (三) 17:45

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本親子遊｜星野 OMO5小樽體驗直擊 明治風古建築浪漫散策

休閒消費

撰文： 馮柏偉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

北海道的小樽有「北方威尼斯」之譽，運河及玻璃手藝洋溢浪漫情懷。

日本著名的酒店品牌星野集團，開設 OMO5小樽的都市型酒店，其南館由舊會所改建，無論下榻或打卡均韻味悠然。沿街蹓躂，一楝楝由明治到昭和興建的舊建築徐徐展示，小鎮像靜素的風景畫，以不徐不疾的氣度，自然能招來八方客。

02 OMO5小樽於2022年開幕，南館（左） 由小樽商工會議所會址改建而成，無論色系與建築手法也和旁邊的新翼相近。

小樽百年神色自若，但在疫情期間，也靜中帶變，如星野集團的OMO5小樽，於2022年初落成，它由兩幢建築物構成，南館樓高3層，是由1933年建成的小樽商工會議所會址改建而成，至於樓高7層的北館，色調和風格像是舊館的延伸，新舊和諧相融，絕對是高手之作，而酒店離小樽運河也只需3分鐘腳程。

OMO5小樽的大堂有個稱為Go-KINJO的周邊地圖，詳列職員試過覺得好的美食、景點推介，後面的舊物正是小樽商工會議所會址挪移過的。

OMO 系列的「型號」酒店，3是基本旅宿、5為精品酒店、7則是全方位的服務酒店，市場定位仔細。走入 OMO5小樽北館 check in，就看到舊物展示，如大廳保存着舊消防栓，以及昔日議所會房間使用的鑰匙，滿有懷舊氣息。

OMO5小樽只有92個房間，基本的雙人房由267呎起跳，但樓底挑高，間格亦相當舒適。酒店的亮點首推南館3樓的OMO Cafe & Bar，中間置着歐洲運來19世紀的坐地音樂櫃，晚間更會變成以煤油燈照亮的酒廊，氣氛一流。

這裏也是早餐場所，提供西班牙料理，食到parma ham 配番茄麵包、蘸上朱古力醬的churros等，相當「醒晨」。另外也有壽司芭菲，小樽海鮮與甜點遠近馳名，酒店將海鮮蓋飯承裝在玻璃杯中，三文魚卵、三文魚等層層配料如甜點聖代般精緻，推薦必嘗。

南館3樓的OMO Cafe & Bar

達人帶路建築遊

早餐過後，不妨參加由酒店的OMO Ranger導賞員帶領，遊走小樽堺町通的歷史建築。小樽在明治與大正時代是北海道的商業和貿易中心，河道穿梭，並興建了倉庫、海關等眾多港口設施，商圈急速擴大，銀行立林故有「北方華爾街」之譽。

下榻星野集團的OMO5小樽，有OMO Ranger導賞員帶領遊走小樽歷史建築。（攝：馮柏偉)

如導賞員介紹這間建於1923年的北海道拓殖銀行小樽分行，立面呈弧形設計，在街上極具氣派，今天是似鳥美術館。「它對面是舊第一銀行，它是由澀澤榮一（即舊1萬日元紙鈔上肖像那位企業家）創立的小樽支店，規模來說當年全日本第三，僅次於東京和大阪。」

OMO5小樽的3人家庭房，也闊落舒適。

堺町通相當好走，小樽的名物如北一硝子館、小樽オルゴール堂（音樂盒）等都雲集於此，另外也可買到六花亭、北菓樓、LeTAO雙層芝士蛋糕等拌手禮，歷史散策中也能滿載而歸。

值得一提的是，在日本，經常聽到上班族在下班喝酒後，會去吃碗拉麵作結。但在北海道一帶如小樽，會以「飲後甜品」劃上完美的句號，當中以芭菲最受歡迎。小樽的洋菓子店LeTAO也與OMO5小樽合作，僅限房客點用的芭菲，由發酵食材與水果製成，賞心悅目也清爽美味 ！

OMO5小樽 By 星野集團

地址︰北海道小樽市色內1-6-31

電話︰+81 50-3134-8095

房價︰雙人房包早餐由 13,720日圓/ 688港元起

交通︰從札幌站搭乘JR到小樽站，從小樽站出來步行約9分鐘

網址︰https︰//hoshinoresorts.com/zh_cn/hotels/omo5otaru/

OMO Cafe & Bar 晚間會推出炸物拼盤小食，有春卷、炸蝦佐以薯仔沙律，配着煤油燈像與旁邊的運河氛圍相呼應，連飲品一客1,650日圓/ 約83港元。

迴轉壽司和樂

小樽以海鮮聞名，講到人氣之選兼性價比高，首推「迴轉壽司和樂」，店裏每天從小樽前濱地區進口新鮮漁貨入口，壽司價格從150日元起跳，難怪用餐時間都要大排長龍。

獨棟的店面是大正時代留下來的灰磚房倉庫改建，結合日式與西式的外觀，別具特色。除了迴轉壽司，亦可單點各式海鮮，干貝壽司一碟兩件 （ 下同，未連稅 ） 380日圓/ 約20港元、三文魚籽壽司480日圓/約24港元、海膽軍艦 880日圓/約44港元等，全部甘美可口，從醬油到海苔、食材甚至製作醋飯的醋都十分講究，以這價位吃到手握壽司，實屬超值。

迴轉壽司和樂
地址︰北海道小樽市堺町3-1
電話︰+81-01-34240011
官網︰www.waraku1.jp

小樽的河道遠近馳名，6時許前來正拍到這個 magic moment。

搭樂桃航空  大阪札幌雙拼遊 

時值深秋，在日本正是賞楓的黃金期。要大阪、札幌「雙拼遊」，其實可考慮搭樂桃航空（Peach Aviation）︰打工仔可選MM068，凌晨00︰50飛往關西機場的班次，早上05︰40到達，落機時是早上09︰50，正好有一天時間慢慢玩。

至於關西機場到札幌新千歲機場，樂桃航空提供每7班的機程，單程包20kg行李由7,690日圓（390港元）起，可算相當划算。記者計過這樣來回包行李的價錢，11月底至12月初來回連稅約3,024起/位，雙城遊相當划算。

雖然北海道的楓期漸過，但關西一帶如京都等，楓葉在11月底轉紅，timing剛剛好，詳情可留意官網︰https︰//flypeach.com。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

日本親子遊｜東京河口湖花火祭 限定10場同雪白富士山打卡
13:48 2024/11/21
日本親子遊｜東京河口湖花火祭 限定10場同雪白富士山打卡
台灣親子遊｜自駕遊宜蘭山海美景 4個景點玩盡農場溫泉
10:55 2024/11/19
台灣親子遊｜自駕遊宜蘭山海美景 4個景點玩盡農場溫泉
全球護照排名2024｜全球最強護照排名出爐香港排幾多？　這國家終止日本六連冠榮登榜首
16:19 2024/11/26
全球護照排名2024｜全球最強護照排名出爐香港排幾多？　這國家終止日本六連冠榮登榜首

你可能感興趣

日本親子遊｜東京河口湖花火祭 限定10場同雪白富士山打卡
13:48 2024/11/21
日本親子遊｜東京河口湖花火祭 限定10場同雪白富士山打卡
台灣親子遊｜自駕遊宜蘭山海美景 4個景點玩盡農場溫泉
10:55 2024/11/19
台灣親子遊｜自駕遊宜蘭山海美景 4個景點玩盡農場溫泉
全球護照排名2024｜全球最強護照排名出爐香港排幾多？　這國家終止日本六連冠榮登榜首
16:19 2024/11/26
全球護照排名2024｜全球最強護照排名出爐香港排幾多？　這國家終止日本六連冠榮登榜首
旅遊資訊 北海道 樂桃航空 餐廳情報 美食 小樽

最高瀏覽

急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月27日 時間12:05）
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
聲夢學霸｜聲夢小花讀港大醫科DSE摘星筆記售$699　 教6招鞏固記憶法+2大速背秘訣
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
水源污染︱日本岡山縣水源檢出PFAS超標　居民驗血揭體内致癌物超全國80倍
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳
食用安全｜食Omakase埋單逾4000元　港女力數5宗罪：餐廳食物質素欠佳