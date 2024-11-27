日本親子遊｜星野 OMO5小樽體驗直擊 明治風古建築浪漫散策

北海道的小樽有「北方威尼斯」之譽，運河及玻璃手藝洋溢浪漫情懷。

日本著名的酒店品牌星野集團，開設 OMO5小樽的都市型酒店，其南館由舊會所改建，無論下榻或打卡均韻味悠然。沿街蹓躂，一楝楝由明治到昭和興建的舊建築徐徐展示，小鎮像靜素的風景畫，以不徐不疾的氣度，自然能招來八方客。

▲ 02 OMO5小樽於2022年開幕，南館（左） 由小樽商工會議所會址改建而成，無論色系與建築手法也和旁邊的新翼相近。

小樽百年神色自若，但在疫情期間，也靜中帶變，如星野集團的OMO5小樽，於2022年初落成，它由兩幢建築物構成，南館樓高3層，是由1933年建成的小樽商工會議所會址改建而成，至於樓高7層的北館，色調和風格像是舊館的延伸，新舊和諧相融，絕對是高手之作，而酒店離小樽運河也只需3分鐘腳程。

▲ OMO5小樽的大堂有個稱為Go-KINJO的周邊地圖，詳列職員試過覺得好的美食、景點推介，後面的舊物正是小樽商工會議所會址挪移過的。

OMO 系列的「型號」酒店，3是基本旅宿、5為精品酒店、7則是全方位的服務酒店，市場定位仔細。走入 OMO5小樽北館 check in，就看到舊物展示，如大廳保存着舊消防栓，以及昔日議所會房間使用的鑰匙，滿有懷舊氣息。

OMO5小樽只有92個房間，基本的雙人房由267呎起跳，但樓底挑高，間格亦相當舒適。酒店的亮點首推南館3樓的OMO Cafe & Bar，中間置着歐洲運來19世紀的坐地音樂櫃，晚間更會變成以煤油燈照亮的酒廊，氣氛一流。

這裏也是早餐場所，提供西班牙料理，食到parma ham 配番茄麵包、蘸上朱古力醬的churros等，相當「醒晨」。另外也有壽司芭菲，小樽海鮮與甜點遠近馳名，酒店將海鮮蓋飯承裝在玻璃杯中，三文魚卵、三文魚等層層配料如甜點聖代般精緻，推薦必嘗。

▲ 南館3樓的OMO Cafe & Bar

達人帶路建築遊

早餐過後，不妨參加由酒店的OMO Ranger導賞員帶領，遊走小樽堺町通的歷史建築。小樽在明治與大正時代是北海道的商業和貿易中心，河道穿梭，並興建了倉庫、海關等眾多港口設施，商圈急速擴大，銀行立林故有「北方華爾街」之譽。

▲ 下榻星野集團的OMO5小樽，有OMO Ranger導賞員帶領遊走小樽歷史建築。（攝：馮柏偉)

如導賞員介紹這間建於1923年的北海道拓殖銀行小樽分行，立面呈弧形設計，在街上極具氣派，今天是似鳥美術館。「它對面是舊第一銀行，它是由澀澤榮一（即舊1萬日元紙鈔上肖像那位企業家）創立的小樽支店，規模來說當年全日本第三，僅次於東京和大阪。」

▲ OMO5小樽的3人家庭房，也闊落舒適。

堺町通相當好走，小樽的名物如北一硝子館、小樽オルゴール堂（音樂盒）等都雲集於此，另外也可買到六花亭、北菓樓、LeTAO雙層芝士蛋糕等拌手禮，歷史散策中也能滿載而歸。

值得一提的是，在日本，經常聽到上班族在下班喝酒後，會去吃碗拉麵作結。但在北海道一帶如小樽，會以「飲後甜品」劃上完美的句號，當中以芭菲最受歡迎。小樽的洋菓子店LeTAO也與OMO5小樽合作，僅限房客點用的芭菲，由發酵食材與水果製成，賞心悅目也清爽美味 ！

OMO5小樽 By 星野集團

地址︰北海道小樽市色內1-6-31

電話︰+81 50-3134-8095

房價︰雙人房包早餐由 13,720日圓/ 688港元起

交通︰從札幌站搭乘JR到小樽站，從小樽站出來步行約9分鐘

網址︰https︰//hoshinoresorts.com/zh_cn/hotels/omo5otaru/

▲ OMO Cafe & Bar 晚間會推出炸物拼盤小食，有春卷、炸蝦佐以薯仔沙律，配着煤油燈像與旁邊的運河氛圍相呼應，連飲品一客1,650日圓/ 約83港元。

迴轉壽司和樂

小樽以海鮮聞名，講到人氣之選兼性價比高，首推「迴轉壽司和樂」，店裏每天從小樽前濱地區進口新鮮漁貨入口，壽司價格從150日元起跳，難怪用餐時間都要大排長龍。

獨棟的店面是大正時代留下來的灰磚房倉庫改建，結合日式與西式的外觀，別具特色。除了迴轉壽司，亦可單點各式海鮮，干貝壽司一碟兩件 （ 下同，未連稅 ） 380日圓/ 約20港元、三文魚籽壽司480日圓/約24港元、海膽軍艦 880日圓/約44港元等，全部甘美可口，從醬油到海苔、食材甚至製作醋飯的醋都十分講究，以這價位吃到手握壽司，實屬超值。

迴轉壽司和樂

地址︰北海道小樽市堺町3-1

電話︰+81-01-34240011

官網︰www.waraku1.jp

▲ 小樽的河道遠近馳名，6時許前來正拍到這個 magic moment。

搭樂桃航空 大阪札幌雙拼遊

時值深秋，在日本正是賞楓的黃金期。要大阪、札幌「雙拼遊」，其實可考慮搭樂桃航空（Peach Aviation）︰打工仔可選MM068，凌晨00︰50飛往關西機場的班次，早上05︰40到達，落機時是早上09︰50，正好有一天時間慢慢玩。

至於關西機場到札幌新千歲機場，樂桃航空提供每7班的機程，單程包20kg行李由7,690日圓（390港元）起，可算相當划算。記者計過這樣來回包行李的價錢，11月底至12月初來回連稅約3,024起/位，雙城遊相當划算。

雖然北海道的楓期漸過，但關西一帶如京都等，楓葉在11月底轉紅，timing剛剛好，詳情可留意官網︰https︰//flypeach.com。

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