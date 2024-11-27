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審計報告｜民航處未正確記錄部分註冊無人機　近7千架仍未核實

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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新一份審計報告就民航處對小型無人機操作的規管進行審查。（資料圖片）

政府積極發展低空經濟，新一份審計報告就民航處對小型無人機操作的規管進行審查，揭處方未有正確記錄部分註冊無人機，部分機身超重逾3倍；又未核實近7,000架小型無人機。

無人機重量與型號不符、序號重複

根據《小型無人機令》，小型無人機分為3類，即甲一類小型無人機（重量不超過250克）、甲二類小型無人機（重量在250克以上，但不超過7公斤），及乙類小型無人機（重量在7公斤以上，但不超過25公斤）。

審計署在最新一份報告指出，截至今年6月30日，在SUA一站通數據庫內共有24,070架註冊小型無人機，包括6,910架甲一類、16,972架甲二類，以及188架乙類。但審查甲二類首5個最常見型號，共6,030架註冊小型無人機後發現，有25架未被正確記錄重量，其中22架被記錄為不超過250克（介乎168至250克），即只屬甲一類；其餘3架則被記錄為超過7公斤（介乎24至25公斤），超重逾3倍。

逾1,200架無人機架逾2年未核實

報告又指，雖然小型無人機應各有獨一無二的序號，但在6,030架註冊小型無人機中，有130架的序號在SUA一站通內有重複記錄。另有30架有效註冊小型無人機由22個已刪除帳戶持有。

報告亦提到，截至今年6月30日，「核實中」的小型無人機有6,997架，其中1,257架被列入這類別逾24個月，認為民航處要繼續密切監察核實處理情況，並採取措施，確保個案獲妥善跟進。

6個訓練機構未核實導師及實習評核員資歷

至於無人機訓練機構，報告稱，截至6月30日，有8個獲批准的小型無人機訓練機構，及有1個小型無人機訓練機構已獲民航處原則上批准。抽查在2022年6月1日至今年6月30日期間，由6個獲批機構提交的10宗申請申請發現，有6宗申請的相關機構，雖已提交導師及實習評核員的履歷，但並沒載有任何證明文件，如曾修讀課程的證書及過往工作經驗的工作證明信，亦沒文件證據顯示民航處在給予相關機構批准前曾作跟進。

部分操作許可在沒經審查下獲續期

此外，現時要進行進階操作，須先獲民航處許可，持有人於進階操作許可有效期內，須至少接受1次預定監管審查。報告指出，根據民航處記錄，有94個民航處批出的進階操作許可，已於今年6月30日或之前到期，但9宗從沒進行審查，當中有2宗的許可仍獲續期，違反指引；有11宗則在許可到期後2至43日才接受審查。

審計署又提到截至今年6月30，38宗違《小型無人機令》個案中，13宗涉旅客，認為民航處應加強對旅客進行宣傳和教育工作。

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