小兒久咳難癒 全家無覺好瞓 選對中成藥「止咳」無難度

踏入秋冬季節，天氣早晚較涼，正值流感高峰期，小朋友容易患上呼吸道疾病，加上返學與同學的緊密接觸，感染機會大增。即使看醫生康復後，仍然咳嗽不止，早晚尤為嚴重，半夜咳嗽影響睡眠，家長們照顧子女，一樣無法安眠。今次請來註冊中醫師李浩然，為大家講解如何改善轉季久咳症狀，原來只要選對中成藥，止咳良藥幫到您！

李醫師表示，從中醫角度，疾病的產生與邪氣有關，季節交替時，六邪中火邪具有「火日炎上」的特性，趁着肺部防禦力弱時入侵人體上部，引起咳嗽、氣喘、和頭痛、咽喉痛等症狀。由於小兒病後，肺熱未清，容易出現持續咳嗽、積痰難舒的情況，此時適宜使用清熱化痰的中藥治療。

▲ 小朋友半夜咳醒，家長擔心又勞心勞力照顧子女。

猴棗配合白豆蔻、白芷增強療效

在眾多中藥材中，猴棗以止咳化痰的藥性見稱，主治痰熱喘咳，對於舒緩咳嗽痰多、清除熱毒熱氣、改善氣喘等症狀有顯著功效。李醫師指出，猴棗經過配伍及組合後，能發揮更強大的療效，「猴棗與性味辛温的白豆蔻和白芷配伍，不僅能治療熱邪，還可以應對風寒症狀。而與川貝母、天竺黃搭配，則能有效消除頑固膿痰。特別一提的是，川貝在除痰的同時，還能預防肺部、氣管和咽喉的乾涸，對於咳嗽中後期，因邪熱耗傷身體水分出現的咽乾、乾咳及眼睛乾澀等問題。」猴棗能有效治療久咳，對治療兒童久咳效用顯著。

特別適合兒童體質

李醫師解釋，在中醫理論中，小兒屬純陽之體，新陳代謝旺盛，氣血運行迅速，「因此，無論寒熱虛實不同的情況，在發病過中往往會向熱走。舉例說，有些小孩最初因著涼受患上風寒感冒，但疾病會隨體質而熱化，轉變為風熱感冒或痰熱咳嗽等熱病，這正好符合猴棗的主治範圍。」因此猴棗被認為對小兒更合用。他補充，小兒的純陽體質在患病過程時，容易出現發熱、煩躁、抽搐、說夢話等症狀，而猴棗本身具有安神定驚的作用，特別是配合琥珀、珍珠、菖蒲等中藥材，就能針對這些症狀。

慎選猴棗散 注意3大要點

坊間有不少含猴棗的產品，由於當中蘊含成分、配方各有不同，李醫師提醒，家長要審慎選擇，切勿亂投藥石，建議選購時留意三大方面，包括成分、成效、口碑。擁有二百年歷史的馬百良葯廠，扎根香港，以祖傳良方、採用上乘藥材，多年來成為不少家庭的居家旅行良藥，品質和信譽有保證。馬百良珠珀猴棗散除了主要成分猴棗外，還配伍了潤肺化痰的川貝母、攻毒散結的全蠍、安神明目的珍珠等珍貴藥材，專治感冒後久咳、痰中帶黃、寒咳、氣喘等，迅速止咳效用顯著，且有安神作用，有助改善小孩哭鬧難眠的問題。

服用方便 輕鬆餵藥

每到餵小朋友食藥，總讓許多家長頭痛，馬百良珠珀猴棗散服用方法簡便，只需將粉末倒於湯匙，再以5至10毫升溫水拌勻，即可服用；若小孩抗拒服藥，可將藥粉混入奶或湯水中，便於服用。藥性溫和，絕無西藥的副作用，不用影響兒童的學習及專注力，成分天然，適合一家大小服用。

▲ 餵小朋友食藥，是不少家長的一大難題。

李醫師強調，預防勝於治療，建議從日常生活做起，保持規律作息，確保充足睡眠，適量運動增強體魄。飲食方面，應戒食寒涼食物、凍飲及海鮮甲殼類，煲一些健脾益胃的湯水，配合合適的中成藥調理，不但能改善兒童久咳問題，更能增強全家的抵抗力。

馬百良珠珀猴棗散

主要成分：猴棗、川貝母、全蠍、珍珠

其他成分：白豆蔻、白芷、天竺黃、琥珀、石菖蒲

功效：治療感冒後久咳、咳嗽氣喘、寒咳、積痰、小兒哭鬧難眠

用量：口服，每次一瓶，每日1至2次，1歲以下幼兒減半，用5至10毫升溫水服用

適合：一家大小均可服用

！注意：若病情需要，須要由醫生診治。孕婦、葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症患者，均不宜服用。

價錢：官網會員價$68（原價$117）

萬寧體驗價：$124/2盒，每盒平均$62/盒

*體驗價限期：即日起至2024年12月31日

官網：https://www.mapakleung.com/Hou_Cho_Powder_TC

(特約)