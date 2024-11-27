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審計報告｜環保署就「四電一腦」計劃巡查不達標 　收回成本比率近年下跌

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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(資料圖片)

政府於2013年5月，實施廢電器電子產品生產者責任計劃，亦稱「4電1腦」計劃。審計署表示，雖然回收量上升，不過直至前年，仍有兩成半廢電器電子產品棄置於堆填區，實際棄置量亦於2022年按年回升至16,145公噸，佔棄置量2成半。認為環保署宜趁WEEE·PARK合約將屆滿，就計劃和WEEE·PARK檢討。

審計署亦表示，目前涵蓋10種受管制電器，包括冷氣電視機、洗衣機等。自實施廢電器計劃以來，環保署分別在2022年5月和2024年5月就廢電器計劃下受管制電器的循環再造徵費進行兩次成本檢討，並決定對有關徵費水平不予調整。審計署指，整體收回成本比率由2022年預測的105.2%跌至2024年預測99.8%，預料直至2028-29年度更會跌至89.5%。

審計署表示，環境保護署署長應密切監察廢電器計劃收回成本的情況，並按情況採取行動，以期達致收回全部成本。環境保護署署長表示，同意審計署的建議，並表示環保署會按照既定政策，定期檢視廢電器計劃的徵費水平。一直以來，廢電器計劃的收入與開支大致相符。

審計署亦表示，根據環保署於2020年6月發出的指引，該署應在牌照年期的首年、以及期候每年，就設施進行每年不少於8次的定期巡查。不過署方審查了電器廢物處置牌照持牌人的設施，2020年6月至2024年3月期間，2個處理電器廢物處置持牌人巡查少於8次，曾只巡查3次。另一個處置化學廢物持牌人，於2021至2023年的3年期間，每年被巡查少於8次，曾只巡查3次。

WEEE·PARK曾改處理線   審計署：應加強市場調查和諮詢     

至於位於屯門環保園、於2017件啟用的電子產品處理及回收設施「WEEE·PARK」。審計署表示，WEEE·PARK就受管制廢電器電子產品的實際處理量低於其整體設計處理量，第二至第六個營運年度每年的使用率介乎71%至79%不等，而處理受管制廢電器電子產品的組合則嚴重傾向洗衣機和電冰箱。為提高一條處理線的處理量，承辦商曾就設施進行改裝，並引述發展局指環保署日後推行相類的工程項目時，應在設計階段初期加強市場調查和諮詢持份者的工作。

根據資料，政府於2018年於堆填區停收四電一腦，環保署網頁顯示，儘管把舊電器掉去垃圾站現時不屬違法，但做法並不恰當。

循環再造徵費水平：

電腦、打印機、掃描器 每件15元

顯示器  每件45元

空調機、洗衣機、乾衣機及抽濕機  每件125元

電冰箱、電視機  每件165元。

 

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