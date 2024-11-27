無國界醫生｜行醫多年毅然轉科鑽研區域性麻醉 救戰區嚴重燒傷及斷耳孩童：做到做唔到為止

在急症室工作十載，兩度參與國際救援。曾親睹病人無法做手術失救，原為急症科醫生的吳少彬決定轉至麻醉科，拯救危難生命。

由零開始再考專科，要再花逾10年修煉。今年他終於重回無國界醫生團隊，遠赴南蘇丹繼續救人。

首次救援即統籌急症室

早在2006年，吳少彬（Dr.Ben）已首次參與人道救援工作。當時他畢業數年，正於急症科受訓成專科醫生，到了埃塞俄比亞卻負責統籌急症室運作，指揮一群剛畢業的初級醫生，處理肺結核、接生、治療難產婦女等。「當時我資歷不深，但已是該區域擁最多醫學知識的人。我唔做就無人做，惟有盡能力做到最好。」

無法做手術恐失救

初次救援埋下助人種子，時隔5年Dr.Ben再到斯里蘭卡救援。當地無合規格的手術室，僅能應付縫針等簡單手術，連剖腹產子也無法處理，需轉介至車程長達2至3小時的地區醫院。試過有木匠誤被電鋸鋸斷4隻手指，他只能為病人保存斷指，期望數小時後到地區醫院作修補，惟時隔太久機會甚微。

▲ Dr.Ben寄語欲加入無國界醫生團隊的人，既要進修技藝、做到最好，也要懂得放鬆。（被訪者提供）

雖然抵達時軍事衝突已完，惟地下仍埋有大量小型「對人地雷」，目的為炸斷敵方平民手腳，增加經濟及醫療負擔。當時適逢雨季，地雷隨處漂流，不少孩童誤當玩具把玩，不幸炸傷。惟設備簡陋，傷者同樣需轉介至較遠的醫院治療。

面對龐大的手術需求，Dr.Ben決意回港後轉軌道進修麻醉科，成為外科手術必不可少的助力，直接支援前綫病人：「每個人的能力都有其限制，我會否多少少能力，可做更多？」

毅然轉科鑽研麻醉

原已取得急症科專科醫生資格，轉往麻醉科需砍掉重練變回初級醫生，由零開始再訓練6年。成功取得麻醉科專科資格後，他沒有立即重回人道救援工作：「我留在醫院再工作6年，要有信心和能力應付絕大部分情況，待心志夠成熟，儲夠臨床經驗，具備充份知識，方可重新以麻醉科醫生的身份參與無國界醫生。」

期間他花大量時間鑽研區域性麻醉，主動爭取日間手術實戰機會鍛練自己。他指針對戰亂地區資源不足、缺乏麻醉機及供電不穩的問題，區域性麻醉只需一枝針及藥就做到，較為適合。「如手有事，發現神經綫集中於肩膊，只要找到位置施針，整隻手臂均會麻痺，即使截肢也不覺痛。」

▲ 區域性麻醉時病人可自主呼吸，不需插管，所用的麻醉藥量、風險也較小。

部分病症如盲腸炎只能全身麻醉，惟因麻醉喉管一部分不可重用，醫療團隊術前要考慮物資供應，故引入區域性麻醉更有助資源調配。「不但安全些，也可慳返啲資源俾有需要全身麻醉的病人。」

嚴重燒傷個案甚常見

修煉逾10年，今年Dr.Ben終於再投入無國界醫生的工作，6月前往南蘇丹北部城市烏韋勒（Aweil）區內唯一的婦科及兒科醫院工作。短短一個月就進行逾300個手術，其專項區域性麻醉亦充分發揮功效。

曾有小朋友被野狗咬爛耳朵，需即時縫補避免耳朵變形及發炎，否則有機會因腦膜炎而死亡。Dr.Ben立即為傷者耳朵進行區域性麻醉，清除傷口組織及污物後縫針，僅花半小時就完成影響病人一生的手術。

身為院內唯一的麻醉科醫生，Dr.Ben坦言5個月以來年中無休。每日朝8晚5工作，下班後仍要隨時候命處理突發情況，無縫銜接至翌早8時又再工作，精神體力消耗好大。

▲ 孩童被野狗咬傷耳朵，Dr.Ben立即為其進行區域性麻醉以便進行清理及縫針手術。（被訪者提供）

其中最常見的是兒童燒傷，因南蘇丹人慣於燒炭火席地煮食，孩童經常不慎掉進火中燒傷，最嚴重更傷至見骨要截肢。「傷口範圍好大，他們要每日到醫院洗傷口、刮死皮，好痛㗎！傷口要差不多一年才癒合，我們每日處理大量燒傷孩童的護理個案，同樣需要麻醉。

孩童食道灼爛插胃喉續命

除此之外，更曾有孩童因餓誤服通渠水，整條食道灼傷潰爛，無法吃喝。因無設備重建食道，醫療團隊僅能在傷者胃部開造口，以喉管輸送流質食物及食水續命。

Dr.Ben續說：「吊住條命，但長期擺條喉入身體，也有機會發炎。惟有希望有日首都有能力接手這些病人，為他們重建食道。今次做完手術，病人不會即時死亡，或可延續生命數月至半年，雖然可能痛苦更加長，甚至有感染就會死。有時的確好難抉擇，但不能排除突然有人道救援可提供救援。」問准家屬意願後，便按其決定作治療。

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接受能力有限盡力就好

基於社會文化差異，部分當地人面對子女病危或選擇放棄救援，甚至覺得可再多生一個。這決定看似殘酷，但因應其無錢、無能力的生活苦況，這也許是個理智決定。Dr.Ben坦言有許多有心無力的時刻，但要尊重及接納當地人的決定，別老是懷着「幫助他人」的心，把自己想得過分偉大。

「好多時我們幫到的唔係好多，這個服務僅能幫助（紓緩）其小部分不適和痛苦，沒有我們他們仍繼續生存。」他指擔當無國界醫生是與當地人互相影響、互相學習的過程，要知道自己能力有所限，只求盡能力做即可。

心態放輕量力而為

在戰區進行人道救援，今日風平浪靜，明天情況或可急轉直下。試過突然發生武裝衝突，霎時間廿多個軍人受槍傷需急救。Dr.Ben指要持續為人服務，先要將心態放輕，適時找方法減壓，方可有能力應付突發情況。

「我見過有不同國籍、職業的醫療人員，因太放唔低，日日都做嘢，最後不肯進食甚至患病，未完成工作已因身體或精神理由折返。故可以休息時就休息，有嘢食就要食，因為你不知道下一次有事發生是幾時。假如日日冒險、長期不斷做，你不會做得好，也不會做得長久。」

Dr.Ben現計劃每年參與一次義務救援，直至「體力上做唔到為止」，期望可繼續助人減少痛苦。有人認為每年花數月出國救援會影響資歷或收入，但Dr.Ben眼中的財富非只得金錢，人道救援病來的價值和生命意義，反而令自己更覺快樂和富足。

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