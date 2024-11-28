癌症治療丨早期乳癌手術後復發風險不容忽視　荷爾蒙輔助治療配標靶藥進一步降復發風險

乳癌是香港女性最常見的癌症，發病率逐年上升。臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅表示，儘管大部分乳癌患者在確診時只屬於早期，但部份患者的腫瘤復發風險較高，需要接受輔助治療增加痊癒機會。近年研究顯示，新型輔助治療可為高風險的荷爾蒙受體陽性乳癌患者帶來新希望，可進一步改善其預後情況。

臨床腫瘤科專科醫生鄭志堅指出，按照乳癌的分子類型，最常見的是荷爾蒙受體(HR)陽性型乳癌，佔所有病例的六至七成，其中約八成多患者首次確診時多屬於第一期。相比之下，HER2受體陽性型和三陰性乳癌的第一期比例較低，約二至三成左右。儘管大多數HR陽性型乳癌屬於早期，但單純手術治療後仍有一定的復發風險。「第一期患者的5年復發率可能接近一成，第二期可能兩至三成，第三期甚至可能一半。因此，絕大部分早期乳癌患者在手術後都需要接受輔助治療，以進一步降低復發風險，提高治癒率。」

復發風險評估有助制定個人化輔助治療

一般來說，醫生通常在手術前便會開始評估乳癌患者的復發風險，以便及早制定術後的輔助治療方案。鄭志堅醫生指出，當中主要參考的因素包括腫瘤的大小、淋巴結受累情況、癌細胞在顯微鏡下的生長情況(如Ki-67生長指數)，以及乳癌的分子類型等，以便對患者的預後有一個較全面的評估。

對於HR陽性、HER2受體陰性的乳癌，目前的術後輔助荷爾蒙治療包括口服抗雌激素藥物如他莫昔芬或芳香化酶抑製劑等，患者需需持續服藥5至10年。部分停經前確診乳癌患者還需接受促卵泡激素釋放激素激動劑(俗稱「停經針」)治療。

不同類型乳癌患者 輔助治療方案不同

「以往HR陽性乳癌的術後輔助治療主要是單純荷爾蒙治療。但近年一項大型隨機對照臨床研究顯示，對於復發風險較高的患者，在標準荷爾蒙治療基礎上額外加用CDK4/6抑製劑兩年，可以將復發風險進一步降低約30%。」鄭志堅醫生指出，新的研究結果讓HR陽性乳癌患者的術後輔助治療有了新的選擇，為進一步提高生存率帶來希望。

至於HER2受體陽性型乳癌的輔助治療主要是標靶藥物，過往的輔助治療主要以單一HER-2標靶藥物為主，但近年亦會考慮在完成第一種HER-2標靶藥物治療後，再使用一種口服HER-2標靶藥物一年去加強效果，此外亦可考慮同時使用雙HER-2標靶藥物，目的都是進一步減低復發的風險。而三陰性乳癌患者，則可考慮在手術後加入免疫治療作為輔助治療，預防復發。

鄭志堅醫生強調，現時已有愈來愈多的治療方案，可協助早期乳癌患者減低復發風險，不過不同的治療方案的成效及副作用亦因人而異，患者如有任何疑問，應與主診醫生商討，選適最合適的治療方案。鄭醫生亦提醒，對早期乳癌患者進行精準的復發風險評估，制定個人化的術後輔助治療方案，將有助於最大程度地降低復發風險，改善預後。

▲ 臨床腫瘤科專科 鄭志堅醫生