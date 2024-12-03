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健康專訪丨7年前一覺惡夢醒來　47歲谷祖琳重新審視人生呼籲大眾關注精神健康

醫健人物

撰文： 容惠玲

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【爸爸／谷祖琳／思覺失調】改編自2010年「荃灣享和街弒母殺妹案」的電影《爸爸》上演在即，有份參與演出媽媽一角的谷祖琳（小谷），受訪時指儘管事件是一宗悲劇，但這套戲帶出的訊息卻是愛與關懷，並希望大眾更關注精神健康問題。

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谷祖琳專訪丨二話不說答應演出《爸爸》

儘管作為兩女之母，但谷祖琳坦言，作為演員的她並沒有任何界線及包袱，故當收到導演翁子光的邀請時，即二話不說答應演出劇中媽媽的角色。戲中，她與女兒被患思覺失調的兒子所殺，問及她會否因此為下一代感到擔心時? 她頓了一會表示:

許多人一開始知這單案，總會好像劇中的爸爸般問『點解要咁做?』，但在我立場，其實很簡單，便是當事人真的病了，他自己亦唔想！所以我經常強調病向淺中醫！

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谷祖琳專訪丨難忘《爸爸》對兒不離不棄

小谷指戲中有一幕她雖然沒有戲份，但卻令她非常難忘，因這正正能引起不少父母共鳴。那幕是劉青雲於兒子生日去探監，兩父子隔著玻璃，正當兒子開口想解釋時，作為爸爸的劉青雲立即慌忙制止，因為怕會觸發兒子的病情。

裡面爸爸那句『仔你唔使講了，除非係對你既病係有幫助』，呢一句其實正正是父親對兒子既愛，無論你犯了什麼大錯！依然不離不棄！

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谷祖琳專訪丨家人永遠第一

現年47歲的谷祖琳於90年代入行電影圈，2010年成為人妻後，便於短短4年抱兩，成為兩位千金的媽媽。她指成為人母後，她有了很大的轉變。由以前事業女強人，變成「有女萬事足」。如果家庭、演戲及生意作出取捨，她指毫無懸念一定是家人永遠第一。

以前年青時，好多鴻圖大志，但我很有印象，2017年4月我發了一個惡夢，夢中我死了....我當下醒了，感覺很真實，那天之後，我便重新審視自己人生，將重心放回家庭女兒身上。

為了騰出更多與女兒相處時間，小谷做出了與劇中媽媽相反的舉動，後者希望賺多些錢，所以堅持丈夫所經營的茶餐廳生意營業24小時；而小谷的甜品店「小甜谷」就於2018年全線結束營業。

除了經濟因素外，我落這決定前，我便不斷在想如果想生意再有突破，可能避免不了「死做爛做」，但那10年時間正正是我女兒最需要我的階段，那我應該如何取捨? 所以便下了這決定。

小谷指自己非常重視與女兒的溝通，因此直至現在她與兩名分別11歲與9歲的女兒依然會「一齊瞓覺」，睡前例必傾半個至一個小時的女兒家心事。與上一代的「服從式」，小谷似乎更響往與女兒平輩式的相處，她指自己絕非虎媽，笑言只要不是為非作歹，吸毒傷人，即使小朋友話不返學，亦不會阻止。

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谷祖琳專訪丨呼籲大眾關注精神健康

入行多年，小谷眼見身邊人不少受到許多大大小小的精神健康問題困擾，因此她與舅父谷德昭於2009年起成立了思覺基金，希望大眾更認識情緒病訊息。她指有一段時間，自己對周邊人很敏感，經常憂心身邊人會否有情緒病問題，卻不知原來已令自己走入了一個「死胡同」。不過，時間永遠是撫平傷口的良藥，已成為人母的她現在更懂得活在當下，珍惜每一刻與家人相聚的時光。

不少人會對睇精神科醫生有偏見....怕之後就被人定勝就是有精神病，最終錯過治療機會。我覺得是非常可惜。

場地提供：212 Studio 
化妝：孄仔
髮型：joe

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健康問題 劉青雲 思覺失調 谷祖琳

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