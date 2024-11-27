長壽危機｜94歲「股神」巴菲特建議父母死前必做1件事　揭秘股神5大長壽之道

▲ 94歲「股神」巴菲特建議父母死前必做1件事，揭秘股神5大長壽之道。

【巴菲特／遺囑／死亡／長壽】現年94歲的「股神」巴菲特在最新公開信中談及死亡、遺囑，以及家族慈善，還考慮到了其子女們的身後事。

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長壽危機｜巴菲特面臨長壽危機

在11月25日巴郡（Berkshire Hathaway）發布的致股東信中，巴菲特（Warren Buffett）表示將延續感恩節捐贈的慣例，捐贈巴郡價值約11.4億美元的股份。自2006年作出捐贈承諾以來，巴菲特已累計捐出逾580億美元，約為其持有巴郡股票的56.6%，目前巴菲特持有巴郡約14.4%的股權。據福布斯，巴菲特現身價為1500億美元，位列世界第六大富豪。

巴菲特表示，自己的長壽也帶來了負面影響，他曾以為自己的第一任妻子Susan Thompson Buffett能夠活得比自己長久，並由其分配他們的大部分財富，結果卻事與願違。而自2006年作出捐贈承諾以來，自己的3個子女的預期壽命亦已大幅縮短，3人現在分別為71歲、69歲以及66歲。

時間老人（father time；代表時間流逝）永遠是贏家，但他總是善變的——甚至是不公平、殘酷的，有時他在生命誕生之際或不久後便終結它，有時他足足等上一個世紀才登門造訪。到目前為止，我一直都很幸運，但也許不久之後，就輪到我了。

長壽危機｜財富繼承方法

巴菲特在今年6月曾公開宣布修改了自己的遺囑，在他去世後，所有剩餘的財富將捐贈給一個新設立的慈善信託基金，由他的3個孩子共同管理。

為避免子女在繼承財富後收到好友或者其他人的建議或請求，甚至成為他人的「機會目標」這種不快之事困擾，巴菲特將制定「一致同意」規則來幫助子女拒絕這些請求。即在分配巴菲特財富時需要得到所有子女的同意。

「我的兄弟不會同意這樣這樣做。」這個答案將改善我子女的生活質素。

在第一任妻子去世後，巴菲特將其30億美元遺產中的96%都捐贈給了基金會，而3個孩子每人只得到1,000萬美元。他表示，當時子女的能力並不足以處理巴郡的驚人財富。

非常富有的父母應該留給孩子足夠的錢，讓他們可以做任何事，但不要多到讓他們什麽都不做。

而到現在，他們的能力得到了自己的認可。3名子女將在他去世後逐步分配巴菲特的巴郡持股，這些股票佔其財富的99.5%。巴菲特坦言，「我從未希望建立一個財富帝國或追求任何超出子女一輩之外的計劃」，自己這樣做是因為完全瞭解並信任自己的3個孩子，且沒有人能預見後代所處的環境與優先事項。

但由於3位子女年紀也不小，分配巴菲特巨額財富所需的時間可能超越其壽命。巴菲特在信中透露已指定3名潛在的繼任受託人，並未透露其具體身份，但表示這些繼任受託人較子女更年輕，並為子女所熟悉。

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長壽危機｜建議父母死前做1件

巴菲特建議所有人，包括普通家庭和擁有驚人財富的家庭，當孩子足夠成熟時，簽署遺囑前讓他們閱讀一遍，確保所有子女都理解父母遺囑的決定，並趁父母還能回應時解答他們對遺囑的質疑，或仔細聆聽他們的建議。

要讓每個孩子瞭解你做這些決定背後的邏輯，以及他們在你死後將要承擔什麼責任。如果他們有任何問題或建議，你要仔細傾聽，採納那些合理的意見。你不會希望當你再也沒有辦法回應的時候，孩子對於你的遺囑決定抱持「為什麼」的疑惑。

巴菲特表示，他每隔幾年就會對遺囑進行小小的改動，且保持簡潔。他和Charlie（芒格；Charlie Munger）見過許多因遺囑分裂的家庭，因為一些遺囑令繼承者感到困惑甚至憤怒，尤其是當兒子比女兒獲得更多金錢或更重要的地位時，嫉妒心以及對兒時經歷的不滿都會被放大。而他們也見證過一些富有家庭在事先討論過遺囑後，變得更親近的案例。

長壽秘訣｜5大習慣養成長壽體質

巴菲特曾自曝高油飲食風格，包括愛吃薯條，每天都會去麥當勞買早餐，内容物為2片香腸肉餅、一個香腸蛋芝士或煙肉蛋芝士漢堡，還有必不可少的可樂。他曾得意表示，自己每天要喝5罐可口可樂：

我每天攝取2700大卡熱量，其中四分之一來自可口可樂。

至於午餐，巴菲特則愛吃辣味芝士熱狗，還有淋上糖漿、堅果的新地雪糕。另外，他還愛吃糖果，吃飯時會加很多鹽，非常重口味，連他本人都忍不住稱「我吃得像個6歲小孩」。

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對此，億萬富翁比爾蓋茲（Bill Gates）親眼目睹過，被巴菲特的飲食口味驚嚇到。比爾蓋茲指出，巴菲特曾住過他家，早餐竟然吃OREO餅乾，令他感嘆：

他吃太多漢堡、雪糕和可樂了。也許他不是年輕人的好榜樣，但這飲食方式不知緣由地就是適合他。

據悉，巴菲特在94歲生日前，旗下的旗艦投資公司波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)，市值首度超越1兆美元，成為美國首家非科技業的兆元企業。而巴菲特之所以能放縱享受垃圾食物，還擁有敏銳決策力，或許離不開他的5大日常習慣：

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同場加映：8種長壽食物

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