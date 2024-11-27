外籍傭工｜今年首10月9宗外傭被追債超4年總和　研設無抵押貸款借款上限

▲ 截至今年10月，就僱主報稱放債人向其外傭追債而造成滋擾，公司註冊處共向警方轉交9宗個案，是過去5年中最多。（資料圖片）

勞福局今日（27日）書面回覆立法會議員質詢時表示，截至今年10月，就僱主報稱放債人向其外傭追債而造成滋擾，公司註冊處共向警方轉交9宗個案，按年增5宗，超過2020至2023年總和。

勞福局局長孫玉菡書面回覆立法會議員陳恒鑌查詢時指，就僱主報稱放債人向其外傭追債並造成滋擾，由公司註冊處轉交警方的個案，今年截至10月共有9宗，較去年4宗大增5宗；2020及2022年沒有接獲有關個案，2021年則只有1宗。只有部分投訴人曾提供個案涉及的欠款金額，金額由約1,000元至1.68萬元不等。

孫玉菡稱，政府十分關注外傭借貸問題，會持續檢視及改善對持牌放債行業的規管措施，規管放債人的經營手法，同時推行宣傳教育。他又稱，為加強處理外傭及青年等群體過度借貸的問題，政府正循檢視現行對放債人的規管，包括研究根據擬借款人的每月收入作基準，設立無抵押個人貸款的借款上限，以及加強宣傳教育等方向，擬定措施作公眾諮詢，並會適時公布詳情；有關諮詢計劃於明年上半年展開。

外傭「跳工」大幅下降

至於外傭「跳工」情況，孫玉菡表示，2023年因懷疑「跳工」而被轉介至特別職務隊跟進的外傭簽證申請有1,557宗，被拒絕的申請有502宗，分別較2021年的5,844宗及2,833宗大幅下降。

他又說，勞工處今年5月頒布修訂的《職業介紹所實務守則》，規定職業介紹所須向外傭求職者清楚講解與外傭相關的入境規定，包括轉換僱主的一般申請程序及安排；以及不得採用向在職外傭提供金錢誘因等營商手法，誘使其提早終止僱傭合約。如職業介紹所違反《實務守則》，勞工處可撤銷或拒絕續發其牌照，或發出警告敦促其糾正。他形容外傭「跳工」情況在政策介入後，已有明顯改善，政府會繼續致力打擊外傭「跳工」。

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