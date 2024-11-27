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禁區旅遊｜沙頭角至今錄13.4萬人到訪　鄧炳強：年底推人面辨識先導計劃

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 10 分鐘前

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日後持禁區紙進出中英街人士，經預先登記後，可使用無感通道出入檢查站。（政府新聞處圖片）

沙頭角邊境禁區第一期及第二期開放計劃，分別於2022年6月及今年1月實施。保安局今日（27日）書面回覆立法會議員質詢時表示，至今已約有13.4萬名旅客到訪沙頭角，反應正面；又透露將於今年底在中英街推出人面辨識先導計畫，目前準備工作已接近完成。

保安局局長鄧炳強書面回覆立法會議員劉業強查詢時指，沙頭角邊境禁區開放計劃實施至今，已約有13.4萬名旅客到訪沙頭角，施政報告已宣布落實提升開放計劃的每日旅遊限額至3,000人。

他續指，沙頭角公路於平日繁忙時段及假日大致交通暢順，現階段未有需要進行擴闊；又說政府已與深圳當局達成共識，雙方會同步建設橫跨沙頭角河的旅檢大樓，以河中心為界緊鄰布置各自旅檢查驗通道，即以「跨河建」的安排重建沙頭角口岸；工程可行性研究現正進行中，工程預計明年內完成。

鄧炳強亦提到，為方便沙頭角居民或工作人士出入中英街，將於今年底推出人面辨識先導計劃，準備工作已接近完成。日後持有效禁區證進出中英街人士，預先登記後，便可使用「無感通道」出入檢查站，無須停下出示禁區證或利用指紋識別。

遊沙頭角需提前3日申禁區紙　鄧炳強：正檢視能否縮至2天

另外，立法會議員姚柏良在立法會大會上批評，要提前3日申請沙頭角禁區證的安排，不利旅遊發展。鄧炳強回應指，正檢視有沒有改進空間，例如把申請期由3日縮至2日。

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