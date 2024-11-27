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英國治安丨唐詩詠前「緋聞男友」英國遇劫　陳思銘慨嘆：倫敦真係要好好保管財物

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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唐詩詠前「緋聞男友」陳思銘倫敦治安差。

【陳思銘 / 英國 / 倫敦】曾與唐詩詠傳緋聞的「教育界王力宏」陳思銘（Samuel）去年結婚，未幾更「升呢」當爸爸。身為海外升學王國「英識教育」創辦人的陳思銘，因工作關係經常到英國，他亦不時在社交平台上載在當地生活點滴。

不過，近日陳思銘在倫敦卻遇被搶手機，他在個人社交平台寫道：

🇬🇧警世 倫敦真係要好好保管財物
噚晚出咗倫敦 同校長開會順便食飯
走時太心急 諗住出餐廳先call Uber
推門出餐廳 身邊就有架單車飛過
點知就喺電光火石之間
撞一撞我 拉一拉我隻手
我俾人偷電話!!!
電話連app都未load 到

【唐詩詠戀情】詩詠入行近20年情路坎坷　多個感情對象惜未能開花結果

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然後續指，他本來想追賊，可是卻突然感到不對勁放棄，當是「買個教訓」，寫道：

離開餐廳都冇2分鐘就冇咗
下意識好嬲 想追住架單車
眼尾睄到後邊仲有兩架單車跟尾
眼神唔多友善，Feel 到唔太對路
唉 灰咗半日 當真係買個教訓
繼上次被扑爆車窗 今次被搶電話
出倫敦真係唔好掉以輕心

有網民留言問：「真喺猖狂成咁」陳思銘無奈回覆：「聽過好多，但親身係第一次」此外另有網民也稱：「我都係London 俾人搶過」看來這似乎不是個別事件。有網民留言：「你都好慘吓」，他無奈回應：「仲好煩惱」

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