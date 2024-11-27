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跨境電商｜9成受訪港企看好電商帶動銷售　料平均增12.4%　惟仍須面對3大挑戰

社會

撰文： 曾曉汶

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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線上購物的消費習慣愈趨普遍，企業都相繼針對需求，開拓電商業務。最新報告指出，高達9成受訪港商認為，未來兩年跨境電商業務會帶動可觀的銷售增長，預計平均總銷售額能因此增加12.4%。不過，他們亦同時指出，需要應對3大主要實務挑戰。

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香港出口信用保險局（香港信保局）與香港貿易發展局（香港貿發局）今（27日）聯合發佈《港商迎來跨境電商新機遇》的調查研究報告，調查於今年6月至8月進行，共訪問352家香港公司，其中65.4%已開展電商企業，34.6%計劃在未來一至兩年計劃開展電商。

信保局總監趙民忠今（27日）出席研究報告發表活動時提到，跨境電商已成為全球貿易非常重要的一環，而香港擁有不少先天優勢，如背靠祖國、低稅制、成熟的金融平台支援等，認為港商應把握機會，加強在這方面的發展。

跨境電商助拓闊銷售渠道　新增市場機會

香港貿發局副總裁劉會平亦同樣引述市場調查機構數據指，2024年全球B2C電子商貿銷售額已經達到6萬億美元；同時，東盟各國目前已成為拓展業務的最佳地方，想要打入市場、「試試水溫」，開啟電商業務絕對會成為港商的一條出路。

貿發局首席經濟師趙永礎引述報告指，350多家受訪企業中，約9成認為未來兩年跨境電商業務會帶動可觀的銷售增長，預計平均可帶動總銷售額增加12.4%。而當中亦有69%受訪港商認為，跨境電商能帶來正面效果，包括拓闊銷售渠道。亦有50.3%認為可以新增市場機會。

趙永礎續指，跨境電商有助港商繼續深耕歐美成熟市場，亦可探索東盟、非洲等新興市場，「有約61.6%受訪企業認為中國内地市場，依然在未來兩年最具增長潛力，其次則為東盟市場（44.3%）。」他補充，倘若港商能夠拓展不同的市場，有助分散營運風險。

清關程序複雜　專家：企業宜多了解

至於談到營運風險的問題，趙永礎亦表示，港商如要開展跨境電商，目前仍有3大主要實務挑戰需要面對，分別是：1）貨物交付清關等線下問題、2）平台費用和處理退貨退款等線上支付問題，以及3）跨境電商市場競爭激烈。

他引述報告並逐一解釋，有38.4%受訪企業認為，中國內地或海外的清關程序複雜；亦有31.3%受訪者指退貨程序複雜／成本高昂，「這些情況確實要面對，亦鼓勵企業在開拓相關市場前，做好資料蒐集，了解當地的法規或手續。」

其次，則是平台費用、匯率及退款資金的問題，51.1%受訪企業認為第三方電商平台的高額佣金、付款周期長等問題帶來挑戰；同時亦有46.6%港商認為，面對匯率波動/匯兌成本高昂的難題。也有28.4%企業認為退款涉及的費用十分高昂。趙民忠直言，港商因此也應該做好風險管理，例如利用運輸保險、承擔收付風險等保險服務，來減少機會面對相關挑戰。

至於市場競爭激烈的挑戰，有超過84.9%的受訪企業都有相同感受。趙永礎就直言，雖然中國內地市場規模龐大，但當地競爭相當激烈，因此呼籲港商「放眼世界」，留意其他海外商機，「歐美國家有成熟的網購市場，東南亞電商也開始興旺，必定要多加留意。」另外，他也提到善用新興營運模式相當重要，例如指定切合目標市場的網上銷售策略，如找KOL/網紅合作，或製作影片來吸引消費者。

最後他也提到，應多善用香港的優勢，例如物流處理能力和空運網絡，最重要是「香港品牌」目前仍有一定的優勢。

美國擬增關稅　會為港商帶來多大影響？

不過，近日美國總統當選人特朗普聲稱執政首日，便會向中國額外徵收10%關稅，對於港商而言，會否又有影響？劉會平及趙民忠均直言，目前還有許多未知之數，仍待特朗普上任、相關政策真正出台方能作出判斷。

但趙民忠亦坦言，倘若真的發生，對港商或多或少會帶來影響，但認為這並非第一次面對的問題，認為港商有能力應對，聚焦於製造好的產品，在市場脫癮而出才是最佳做法。

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