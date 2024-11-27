星二代｜周柏豪老婆快餐店1打2夠貼地　4歲半大女坐定定自己食包

▲ 周柏豪老婆一打二帶小朋友到麥當勞吃快餐，親力親為照顧仔女！

【周柏豪/周柏豪老婆/星二代】周柏豪近年專注內地工作，而且賺到豬籠入水，據知他以老婆朱敏君（Stephanie）名義買入清水灣豪宅，絕對是愛妻號，而Stephanie亦大可以專心做少奶奶，不過她在照顧一對仔女方面絕不假手於人，近日就被網民捕獲一打二出現在平民快餐店，4歲半大女還乖巧地坐定定食包，相信在教養方面，Stephanie下了不少苦功！

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好老公｜周柏豪返內地搵真金讓太太做少奶奶

40歲的周柏豪（Pakho）與太太Stephanie婚後育有一對子女，分別4歲半的女兒Sonya和3歲兒子，獲封「大灣區男神」的他，近年已將工作重心放在內地，密密搵真銀為家人提供更好的生活環境，還講過想老婆Stephanie做少奶奶，他亦坐言起行，早年以老婆名義斥資3,300萬元購入清水灣豪宅，不過卻因為長年在外地工作，因而錯過了一對仔女的成長片段，他曾對兒子說：

爸爸錯過了你學爬行站立走路的時光，但未來的日子，每天都給你們最好，我們繼續手牽手，加油！

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周柏豪老婆｜Stephanie一打二現身麥當勞

因此，照顧一對仔女的重任落在Stephanie身上，她亦沒有因為可以當少奶奶而在家「印印腳」，反而親力親為照顧小朋友，近日有網民發現Stephanie現身麥當勞，頭戴Cap帽及口罩的她打扮低調，全身最奪目就是孭上LV手袋，當日她「一打二」上陣，未見有外傭姐姐跟身，她獨力手推坐在BB車上的細仔，大女Sonya則乖巧地跟在媽咪身邊。

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周柏豪女兒｜4歲半大女乖巧自己進食

由於Stephanie向來極低調，少有公開露面，就算最近一家四口現身張寶兒囝囝一歲生日會，大合照時她跟一對仔女都被打格遮樣，所以該網民對於巧遇Stephanie表示驚喜，又大讚她靚女，是靚媽一名；而Sonya也十分乖女，身穿粉紅色套裝的她留有一把長髮，自己坐定定食包，不用媽咪操心，可見快將5歲的她專注力不錯。

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好爸爸周柏豪｜緊張女兒升小事宜

雖然Pakho忙於工作，未能照顧子女起居飲食，但其實他十分緊張小朋友，他曾在公開活動遘過，他當時面對最大的煩惱，就是為女兒準備入讀小學的事宜，他跟女兒說暑假要去學校面試，女兒只回他一句：「我會扭計！」令他大感頭痕。

Pakho表示明白女兒要進入人生另一階段，知道父母不在身邊，有少許情緒亦屬正常，知道這是成長必經階段：「我和老婆都不會要女兒讀書一定要好成績，不會給壓力小朋友，但也不能什麼都不做，總之盡自己能力和責任，要知道讀書不是父母喜歡，是小朋友的感覺，會想她開心。」足見他愛女心切。

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