校長專訪｜馮李佩瑤小學重本打造學界專業天文公園　學生安坐家中用iPad觀星零難度

▲ 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學打造極少學校設置的天文公園，

【保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學/天文公園/STEAM/創科】可有想過在小學天台觀賞日食、月食、流星雨震撼的視覺場面？保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學打造極少學校設置的天文公園，配備4支專業天文望遠鏡，捕捉天體現象及星雲，學生甚至安坐家中亦可透過iPad，即時跟父母一起探索星宿奧秘。

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馮李佩瑤小學｜設天文公園推動創科天文教育

位於屯門掃管笏、71校網的保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學（下稱馮李佩瑤），創校於2011年，是一所後千禧資助小學。學校除了重視學生學科學習，亦重點推動創科、天文及航天教育，培養學生主動求知、探索創新精神，以及解決問題的實踐能力，理念深受家長歡迎，是區內熱門小學之一。

馮李佩瑤7樓的天文公園，是學校其中一個亮點，校長胡國柱接受TOPick專訪時表示，早在創校設計圖則時，已準備加建天文設施，因此天台具備足夠負重能力，而5樓禮堂的天台亦預留將來建設10米圓頂天象廳（太空館），

學校大樓坐北向南，非常適合天文觀測，直視北極星都沒有問題。

胡校長透露，學校獲優質教育基金130萬元，並額外注資逾百萬元成立天文公園及創意科技應用中心。前者同時配合教育局科學科發展，公園除配備折反射式望遠鏡、杜蘇式望遠鏡等，學生亦可使用20多部手提數碼望遠鏡學習天文知識，「即使安坐家中，拿起iPad就可觀星」。

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馮李佩瑤小學｜訪日本台灣等地觀星考察

本港擁有獨立天文公園的學校不多，馮李佩瑤的學生從四年級起，可以學習天文學基礎、行星觀測、太陽活動分析及天文儀器製作。而常識科亦在各級增潤了天文知識，例如低年級學生透過天文故事、動畫、觀測活動，培養對宇宙和天文現象的好奇心；高年級則加入星座辨識、行星特性及天文現象成因等，結合實地觀測活動，讓學生全面理解宇宙。

胡校長指，學校每年舉辦不同天文觀測活動，只要抬頭仰望寂靜無際的天空，就可進行月球、火星、木星和土星等的驚艷現象觀測，

學生於暑假會到日本石垣國家天文台、沖繩森林公園、台灣合歡山、中國內蒙古草原等地，觀賞流星雨和其他天文現象。

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馮李佩瑤小學｜新設創意科技中心

念大學時主修電腦的胡校長，另一個身份是專業創科人士，

學校訂立清晰發展路向，構建5個重點推動創科教學，包括新落成的創意科技應用中心、電腦與3D打印創意中心、機械人實驗室、天文公園的不同場景，教導學生人工智能、機械工程等知識。

馮李佩瑤另一特色就是創科，特設創科專才培訓計劃（IETS），聘請專業科老師專門負責開發和管理課程，不少從事電腦科學等行業的舊生，亦會回饋學弟學妹教授實踐經驗，讓學校在國際科創及機械人比賽屢獲佳績。

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馮李佩瑤小學｜演奏廳設350吋3D投影幕

除了天文公園及創科中心，馮李佩瑤亦設演奏廳，胡校長說，利用投影機及影院級的350吋3D投影幕，可用作STEAM天文課堂教學，讓學生更真實地了解天文及其他課程內容，「學習天文不僅認識宇宙浩瀚與神秘，還學會科學探究和慎思明辨的方法」。

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學校基本資訊 地區及校網 屯門區、71校網 創辦年份 2011年 學校類別 資助 學生性別 男女 辦學團體 保良局 宗教 基督教 學校設施 課室 24 禮堂 1 操場 4 圖書館 1 特別室 科學室

溫室

電腦室

音樂室

視藝室

小組教學室

機械人實驗室

校園電視台

多用途演奏廳

英語室 其他 攀石牆、學生活動中心、創科應用中心、天文公園 學校聯絡方式 地址 新界屯門掃管笏管青路11號 電話 24112208 網址 學校網址

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