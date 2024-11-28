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補腦食物｜醫生推介一日三餐預防腦退化　晚餐必吃3種食材：食極唔厭！

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發布時間： 38 分鐘前

最後更新： 37 分鐘前

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神經外科醫生推介一日三餐菜單，有效預防腦退化。

【阿茲海默症／失智症／腦退化／補腦食物／健腦食物】健康飲食除了可以充飢，對於補腦抗衰老都很有幫助！外國一名神經外科醫生分享自己一日三餐，特別推薦「防失智」晚餐，簡單3種食材就能夠煮出健康美味的菜式！

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據《紐約郵報》報道，紐約史塔登島大學醫院神經外科醫生Jonathan J. Rasouli公開自己一日三餐的餐單，尤其是晚餐只需3種食材，就能夠預防失智症。他分享平日晚餐最常吃一道「薑黃烤三文魚配西蘭花」，指這道菜能夠預防阿茲海默症，裡面食材富含對大腦有益的Omega-3脂肪酸及植物營養素，而碳水化合物、糖分及脂肪的含量卻很低。

預防腦退化｜晚餐菜式：薑黃烤三文魚配西蘭花

食材：營養素：好處：
三文魚Omega-3脂肪酸
  • 保護大腦細胞膜的完整性
  • 促進神經元之間的溝通
  • 強化血液流向大腦
  • 支持大腦產生新細胞
  • 降低發炎反應
薑黃薑黃素
  • 降低發炎、改善記憶力
  • 減緩阿茲海默症主要特徵類澱粉斑塊（amyloid plaques）形成
西蘭花硫代葡萄糖苷、維他命C、K和A、鉀、鈣和鐵
  • 硫代葡萄糖苷轉化為異硫氰酸酯
  • 抗氧化+抗炎

Jonathan J. Rasouli推薦這道菜式，形容「簡單又美味、吃不膩」。他亦提醒煮食時切忌用過量鹽調味，或以其他富含碳水化合物的食材取代西蘭花，皆因這2種元素同樣會增加腦部發炎機率，繼而增加失智風險。他續指，預防失智的飲食原則不外乎減少攝取加工糖或其他加工食品，如香腸，或不健康脂肪含量低的晚餐也不錯。他自己亦會避開進食紅肉、香腸及高糖分加工食品，降低胰島素抵抗的風險。

除了晚餐，他亦分享早餐、午餐各兩款，同樣富含Omega-3脂肪酸等抗炎抗衰老營養素，充飢又補腦：

早餐之選：

  • 草飼牛排、牧場飼養的雞蛋和綠葉蔬菜/牛油果
  • 牛油果多士、全麥麵包和荷包蛋

午餐之選：

  • 烤雞肉或三文魚沙律，搭配綠葉蔬菜、橄欖油和堅果
  • 藜麥，配上烤蔬菜、鷹嘴豆和芝麻醬

預防腦退化｜降低失智症風險14大建議

醫學雜誌《柳葉刀》曾提出了降低失智症風險的具體建議：

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研究人員指出，若能改善這14個失智風險因素，就可以預防或延緩至少45%的失智情況。黃軒醫生建議民眾重視這項研究結果，從早期生涯開始規劃，一直到晚期，都應該注意自身的健康習慣。

預防腦退化｜拆解認知障礙症常見症狀

長認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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