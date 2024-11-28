【關注肺癌月】肺癌篩查重要 對症下藥增康復曙光

▲ 李兆澄醫生認為盡早推行肺癌篩查有助提升本港肺癌病人存活期。

【關注癌症系列之三：預防及治療肺癌】肺癌是全球常見的癌症之一，根據最新的研究數據，肺癌的發病率與死亡率在各國仍然居高不下。香港防癌會早前特別舉辦肺癌的預防與治療講座，由內科腫瘤科專科李兆澄醫生為大家深入探討肺癌的風險因素、預防措施、治療選擇及未來的發展趨勢。李醫生表示，肺癌已不再是煙民的「專利」，各界應加大宣傳力度，提高大眾對肺癌的認識，及早進行篩查，有助提升治療成效。

香港每十萬人有約80 宗新症 亞洲患者多屬非吸煙者

肺癌是全球最常見的發病及死亡癌症，也是本港癌症的頭號殺手。在2022 年，肺癌新症共有5,707 宗，死亡個案3,782 宗。按粗發病率計算，每十萬港人中就有78 宗新增肺癌個案。在西方國家，吸煙是最主要的肺癌高風險因素，約80% 的肺癌患者與吸煙有關；在亞洲地區，近年已留意到，非吸煙而有肺癌的人愈來愈多，以女性居多。近年研究發現，非吸煙引起的肺癌或與家族史、空氣污染，或基因突變有關。

入ICU 年輕患者接受標靶治療 奇跡好轉重返社會

目前，肺癌的治療藥物主要包括化療、標靶治療、免疫治療等。李醫生強調，選擇治療方案應該由醫生和患者共同決定。醫生需要提供病情的全面認識，並告知患者各種治療方案的效果和副作用；而患者則應該表達自己的意願，並與醫生一起選擇最合適的治療方案。

李醫生提到，未有標靶或免疫治療之前，晚期肺癌患者在僅接受化療的情況下，平均生存期約為10 個月。若配對適當的標靶藥物治療，存活期可以數年計，甚至更長。例如，ALK 陽性患者的存活率更高，超過50% 的患者可達到5 年以上的無惡化存活期。這些數據顯示，標靶藥物的使用有效提升了肺癌患者的生存期和生活質量。

李醫生分享，曾有一位30 多歲的年輕肺癌患者，因癌細胞擴散，腦部嚴重水腫而接受深切治療，甚至為病人「打定輸數」；惟醫生穩定維生指數後，為病人處方標靶藥物治療，患者的病況奇跡地迅速好轉，最終更能重返社會，恢復正常生活。李醫生欣喜，這些成功的案例顯示了科技發展對於肺癌治療的重要性。

▲ 李兆澄醫生以臨床個案指出標靶藥物對治療癌症的重要性。

化療仍是一線治療 輔助藥物可改善副作用

其中，化療仍是肺癌主要的治療之一。化療的副作用包括嘔吐、脫髮和抵抗力下降，都有可能影響患者的生活質量。李醫生表示，隨着醫學技術的進步，現時已有不少改善副作用的輔助方案，如不脫髮的化療藥物、紓緩嘔吐的特效止嘔藥等，能有效減少化療帶來的不適感。此外，使用「升白針」可以提升患者的免疫力，進一步減低副作用。李醫生建議，在化療期間，患者應與醫療團隊保持良好的溝通，及時反映自身的身體狀況，以便醫生能夠及時調整治療方案，確保患者的生活質量不受過多影響。

AI 協助進行早期篩查 倡推動社區篩查及宣傳

人工智能（AI）滲入各行業，連政府最新的施政報告也提出研究以AI 協助肺癌篩查。李醫生指，AI 技術應用於早期檢測肺癌檢測已漸趨普及，有助醫生分析影像，快速識別潛在的病變，從而提高早期診斷的準確性。低劑量胸腔電腦掃描是早期檢測肺癌最有效的工具，可是，由於資源及醫生匱乏，肺癌篩查並未能於社會普及推行。AI 的出現能夠有效輔助醫生分析影像，對篩查普及化有很大的幫助。現時，香港中文大學醫學院正進行一項以AI 主導的肺癌篩查研究，針對有家族肺癌病歷的非吸煙人士。參加者可免費於兩年間接受兩次的低劑量胸腔電腦掃描。此項研究的目的為建立AI 於高危非吸煙人士做肺癌篩查的本地數據。李醫生相信，透過AI 技術，肺癌檢測和治療將來會更省時，更有效率。

李醫生又提到，中國以及不少其他國家已開始提供免費的肺癌篩查服務，惟香港在這方面的進展相對滯後。不少吸煙者對篩查的認識和警覺性不足，願意參加篩查的人數也相對較少。因此，他希望政府及各界能加大宣傳力度，提高公眾對肺癌篩查的認識，促進早期診斷和治療。

香港防癌會全面支援患者及其家人 與大家攜手同行

香港防癌會成立60 多年來，一直積極走進社區推動防癌教育工作，除定期舉辦健康講座，亦提供免費的網上癌症風險評估問卷，包括肺癌問卷。只需要填寫簡單問卷，便可即時評估到你的風險，並有護士提供健康建議。詳情可登入香港防癌會網頁了解更多：www.hkacs.org.hk

香港防癌會將刊登一系列關注癌症的專題報道，向公眾介紹各種常見癌症、患癌期間經常遇到的問題、副作用以及建議，與患者及照顧者攜手走過抗癌路。

▲ 化學治療副作用及護理小冊子

▲ 高危非吸煙者肺癌篩查研究

▲ 免費全面癌症基因檢測

（特約）