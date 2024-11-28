  • 18°C
香港時間：20241128日 (四) 01:15

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【關注肺癌月】肺癌篩查重要 對症下藥增康復曙光

特約

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 破·地獄 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 北上攻略 會員有獎

李兆澄醫生認為盡早推行肺癌篩查有助提升本港肺癌病人存活期。

【關注癌症系列之三：預防及治療肺癌】肺癌是全球常見的癌症之一，根據最新的研究數據，肺癌的發病率與死亡率在各國仍然居高不下。香港防癌會早前特別舉辦肺癌的預防與治療講座，由內科腫瘤科專科李兆澄醫生為大家深入探討肺癌的風險因素、預防措施、治療選擇及未來的發展趨勢。李醫生表示，肺癌已不再是煙民的「專利」，各界應加大宣傳力度，提高大眾對肺癌的認識，及早進行篩查，有助提升治療成效。

香港每十萬人有約80 宗新症 亞洲患者多屬非吸煙者

肺癌是全球最常見的發病及死亡癌症，也是本港癌症的頭號殺手。在2022 年，肺癌新症共有5,707 宗，死亡個案3,782 宗。按粗發病率計算，每十萬港人中就有78 宗新增肺癌個案。在西方國家，吸煙是最主要的肺癌高風險因素，約80% 的肺癌患者與吸煙有關；在亞洲地區，近年已留意到，非吸煙而有肺癌的人愈來愈多，以女性居多。近年研究發現，非吸煙引起的肺癌或與家族史、空氣污染，或基因突變有關。

入ICU 年輕患者接受標靶治療 奇跡好轉重返社會

目前，肺癌的治療藥物主要包括化療、標靶治療、免疫治療等。李醫生強調，選擇治療方案應該由醫生和患者共同決定。醫生需要提供病情的全面認識，並告知患者各種治療方案的效果和副作用；而患者則應該表達自己的意願，並與醫生一起選擇最合適的治療方案。

李醫生提到，未有標靶或免疫治療之前，晚期肺癌患者在僅接受化療的情況下，平均生存期約為10 個月。若配對適當的標靶藥物治療，存活期可以數年計，甚至更長。例如，ALK 陽性患者的存活率更高，超過50% 的患者可達到5 年以上的無惡化存活期。這些數據顯示，標靶藥物的使用有效提升了肺癌患者的生存期和生活質量。

李醫生分享，曾有一位30 多歲的年輕肺癌患者，因癌細胞擴散，腦部嚴重水腫而接受深切治療，甚至為病人「打定輸數」；惟醫生穩定維生指數後，為病人處方標靶藥物治療，患者的病況奇跡地迅速好轉，最終更能重返社會，恢復正常生活。李醫生欣喜，這些成功的案例顯示了科技發展對於肺癌治療的重要性。

李兆澄醫生以臨床個案指出標靶藥物對治療癌症的重要性。

化療仍是一線治療 輔助藥物可改善副作用

其中，化療仍是肺癌主要的治療之一。化療的副作用包括嘔吐、脫髮和抵抗力下降，都有可能影響患者的生活質量。李醫生表示，隨着醫學技術的進步，現時已有不少改善副作用的輔助方案，如不脫髮的化療藥物、紓緩嘔吐的特效止嘔藥等，能有效減少化療帶來的不適感。此外，使用「升白針」可以提升患者的免疫力，進一步減低副作用。李醫生建議，在化療期間，患者應與醫療團隊保持良好的溝通，及時反映自身的身體狀況，以便醫生能夠及時調整治療方案，確保患者的生活質量不受過多影響。

AI 協助進行早期篩查 倡推動社區篩查及宣傳

人工智能（AI）滲入各行業，連政府最新的施政報告也提出研究以AI 協助肺癌篩查。李醫生指，AI 技術應用於早期檢測肺癌檢測已漸趨普及，有助醫生分析影像，快速識別潛在的病變，從而提高早期診斷的準確性。低劑量胸腔電腦掃描是早期檢測肺癌最有效的工具，可是，由於資源及醫生匱乏，肺癌篩查並未能於社會普及推行。AI 的出現能夠有效輔助醫生分析影像，對篩查普及化有很大的幫助。現時，香港中文大學醫學院正進行一項以AI 主導的肺癌篩查研究，針對有家族肺癌病歷的非吸煙人士。參加者可免費於兩年間接受兩次的低劑量胸腔電腦掃描。此項研究的目的為建立AI 於高危非吸煙人士做肺癌篩查的本地數據。李醫生相信，透過AI 技術，肺癌檢測和治療將來會更省時，更有效率。

李醫生又提到，中國以及不少其他國家已開始提供免費的肺癌篩查服務，惟香港在這方面的進展相對滯後。不少吸煙者對篩查的認識和警覺性不足，願意參加篩查的人數也相對較少。因此，他希望政府及各界能加大宣傳力度，提高公眾對肺癌篩查的認識，促進早期診斷和治療。

香港防癌會全面支援患者及其家人 與大家攜手同行

香港防癌會成立60 多年來，一直積極走進社區推動防癌教育工作，除定期舉辦健康講座，亦提供免費的網上癌症風險評估問卷，包括肺癌問卷。只需要填寫簡單問卷，便可即時評估到你的風險，並有護士提供健康建議。詳情可登入香港防癌會網頁了解更多：www.hkacs.org.hk 

香港防癌會將刊登一系列關注癌症的專題報道，向公眾介紹各種常見癌症、患癌期間經常遇到的問題、副作用以及建議，與患者及照顧者攜手走過抗癌路。

化學治療副作用及護理小冊子

高危非吸煙者肺癌篩查研究

免費全面癌症基因檢測

（特約）

最高瀏覽

欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
欣宜近況｜鄭欣宜傳年初停工於加國秘密生仔　渴望組織家庭：生仔係我人生一個使命
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
醫療失誤｜35歲人妻照胃鏡突心臟驟停　致腦損慘變植物人　丈夫1原因怒告醫院
急症室最長等候時間（11月28日 時間00:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間00:05）
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤　遭商台DJ梁文禮揭近況
One Direction前成員丨31歲Liam Payne墮樓亡案再爆細節　疑酒店一個錯失致身亡　外媒：酒店職員是罪魁禍首
One Direction前成員丨31歲Liam Payne墮樓亡案再爆細節　疑酒店一個錯失致身亡　外媒：酒店職員是罪魁禍首