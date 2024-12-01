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的士司機｜女子搭的士後發現司機多找$400　尋找事主無果：還不回去就去捐了

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發布時間： 2 小時前

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女子搭的士後發現司機多找400元。

網絡上不時有人分享交易找續時賣方找少錢、偽鈔或混入其他貨幣，給消費者造成經濟損失的經歷。

但近日，有女子在小紅書發文，指乘搭的士後她以500元支付41元車資，事後卻發現其銀包中有竟有800多元，相信司機錯將500元鈔票當作100元找續，她十分內疚遂尋找的士司機，並表示若未能歸還「我就去捐了」。

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的士司機｜的士司機找錯錢

樓主以「去香港，的士司機找錯錢了」為題發帖，稱事發當日是其旅港最後一日，「身上只有酒店退房給的500港幣」，乘搭的士是便以此支付41元的車資，而司機「少收了1元」，只收40元。

樓主以500元鈔票支付車資後，「的士司機從自己錢包找了散錢」，由於女子「著急下車」，並未認真清點找續金額；樓主回家後清點旅港所剩港幣，才發現港幣總數竟有800多元，其中有一張500元紙鈔，相信是的士司機誤將其當作100元鈔票。

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的士司機｜乘客欲尋司機還錢

樓主表示，因當時匆忙離開，並未記住的士車牌及司機樣貌，對於無意間多收400元的事情十分內疚，「換成我工作一天，一下來找錯錢白乾我也會難受」，遂致電的士熱線欲尋找的士司機，但對方稱只處理丟失物件事宜，並隨即掛斷電話。

樓主補充道，「的士司機是我們下雨天攔的，態度挺好的，還給我們抹零，給我們的印象是個好司機」，指這400元的額外找續「我不能要，能還回去最好，還不回去我就去捐了」。

的士司機｜網民笑稱：簡直不可思議

此事引起熱議，不少網民笑稱「頭一次知道有乘客從的士手中賺到錢」、「你留著吧，評論區裡的人都幫你付過了」、「都被的士佬坑了那麼多次，好不容易坑他一次算扯平了」、「別心疼司機」、「只有多收，從未試過找多錢」、「簡直不可思議」、「在香港只有被少找錢的份」。

不過，亦有網民指不應將其他司機的不當行為強加在該名司機身上，「他（司機）不一定坑別人，那他為什麼要受罪？」、「去香港3天基本都是打車，碰到的司機態度都蠻好的」、「有壞人也有好人，不要混為一談」。

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