澳門免費巴士｜澳門全新港珠澳大橋免費巴士線　直達倫敦人/威尼斯人酒店

▲ 澳門倫敦人及威尼斯人酒店推出全新港珠澳大橋免費巴士線。

【澳門親子遊/澳門交通/澳門免費巴士2024】一家大細想出走香港，澳門是不少人的選擇，近日澳門倫敦人、威尼斯人推出全新穿梭巴士直達港珠澳大橋，方便大家往返港珠澳大橋口岸及酒店大堂，路線途經上月剛開通的澳門大橋，讓大家更快抵達！

澳門免費巴士｜倫敦人威尼斯推全新免費巴士直達酒店

剛於上月（10月1日）通車的澳門大橋，是連接澳門半島至氹仔的第四條跨海大橋。近日，澳門倫敦人及澳門威尼斯人兩人酒店分別在Facebook專頁發文，宣布推出全新免費巴士往返港珠澳大橋口岸。澳門倫敦人的免費巴士由港珠澳大橋澳門口岸區，直達澳門倫敦人名匯酒店大堂，路線途經上月剛開通的澳門大橋，巴士班次約每10-15分鐘一班。

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澳門免費巴士｜港珠澳大橋口岸區上車 10-15分鐘一班

澳門威尼斯人也新增巴士路線途經澳門大橋，由港珠澳大橋澳門口岸區上車，直達澳門威尼斯人酒店西翼大堂，巴士班次約每10-15分鐘一班。

澳門倫敦人免費巴士

營運時間：

由倫敦人名匯出發：10:30-21:00

前往倫敦人名匯：10:00-21:00

澳門威尼斯人免費巴士

營運時間：

由威尼斯人出發：10:30-21:00

前往威尼斯人：10:00-21:00

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