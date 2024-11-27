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旦哥一家｜鄭丹瑞與女婿同月生日一齊慶生　旦哥開心迎接70歲：希望心境永遠年輕

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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鄭丹瑞迎來70歲生日，早前跟家人預祝生辰。

【鄭丹瑞/旦哥/鄭瑤/鄭珉】鄭丹瑞今日（11月27日）迎來70歲生日，剛榮升人妻的大女鄭瑤為爸爸旦哥炮製生日驚喜，安排同月生日的丈夫Jacob、胞妹鄭珉及「未來妹夫」齊齊慶生，一家人溫馨非常。

鄭瑤於IG分享合照，只見壽星公旦哥笑到見牙唔見眼，鄭瑤除留言祝賀爸爸和妹妹Amanda生日快樂外，更賣口乖道：「十一月的 寶寶是最好的，即使你們有時有點瘋狂。」

鄭丹瑞獲家人陪慶生，包括妻女、女婿以及細女男友。（取自instagram）

鄭丹瑞生日｜70歲的頓悟：餘生很貴

至於踏入古稀之年的鄭丹瑞於IG上載單人照，兼撰文抒發心境：

邁向70的覺悟：餘生很貴，來日不長，所以…慢活在當下，順便記錄一下，69歲第一天自己的模樣，樣子會變，只希望心境永遠年輕，Forever Young！

旦哥不但心境年青，外表亦不似70歲，說到養生之道，旦哥自從40幾歲時得了胃酸倒流，影響睡眠以致精神委靡不振，其後明白夜瞓以及吃宵夜的害處，亦開始注重養生。

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鄭丹瑞生日｜養生三法之一保持動腦筋

對於年齡，旦哥覺得只是一堆數字而已，他說：「可能聯合國界定60歲只不過是壯年、中年，給我打了強心針，所以只要自己仍然有活力的話，我會繼續利用現有的活力去工作。」

70歲的旦哥保持運動習慣，閒時抽空跑步外，他依然活躍於球場，不時和老友踢足球，疫情下也沒有放棄。他說：

我戴著口罩都去練波，烈日當空也一樣，雖然辛苦到不得了，但起碼可以流汗，這已經是最便宜的運動，又可以曬一下吸收維他命D。

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此外，旦哥提醒大眾腦袋也要「郁動」，他曾於訪問提及，若某天在街上見到他獨自喃喃自語，千萬別以為他神經失常，其實他只是在度橋，雖然沒一套個人的養生方法，他卻認為要不斷保持動腦筋，令自己副「引擎」可以繼續健康地運作。

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