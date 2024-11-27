傳統名校︱陳慧嫻返母校瑪利曼中學　自爆最怕中史科會考拎呢個Grade

▲ 陳慧嫻返母校瑪利曼中學，回憶讀書時期的往事。

【陳慧嫻/瑪利曼中學/女校/名校/瑪利曼小學】出道40周年的陳慧嫻，將於明年1月底舉行4場演唱會。早前TVB就為她拍了特輯《讓我們重新認識陳慧嫻》，節目特地到她的母校瑪利曼中學取景，當慧嫻重回母校非常感觸，回憶湧上心頭，更在校刊中找到了當年的學生相，原來她與林憶蓮是同班同學，她更自爆原來最害怕是中史科，更因此沒有去考會考！

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陳慧嫻返回位於跑馬地母校瑪利曼中學，她在瑪利曼小學度過了6年及瑪利曼中學7年的時光，所以對於母校有很深的感情。她表示一回到學校最想做的事，就是周圍跑，而最喜歡學校的地方就是禮堂，她在圖書館接受周國豐訪問，翻閱校刊找到了中學時期的學生照，原來她與林憶蓮是同學，不過兩人各自有朋友，並不熟絡。

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陳慧嫻母校︱缺席中史科會考

慧嫻坦言當年最害怕是中史科，因為覺得中文好難，更害怕到缺席會考，因此攞了U（Unclassified不予評級），而最喜歡是世界歷史，第一次會考得了B，不過好勝的她不甘心，下一年再重考，終於攞A。節目再到了瑪利曼中學的禮堂，是慧嫻最喜歡的地方，這裡也是展現出她唱歌天份的地方，她每星期都帶領全校學生唱聖詩，在中二那年唱《Today》而勝出比賽，周國豐問到，她的志願是否做歌手?她說:

當時沒有志願沒有夢想，只是很enjoy在台上表演。

中學時期的陳慧嫻經常參加學界歌唱比賽以及在學校聯誼活動上表演唱歌，曾獲拔萃男書院校友會及喇沙書院學生會邀請到校演唱。

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陳慧嫻母校︱不喜歡初戀對象

周國豐問到她初戀是否在中學發生，陳慧嫻爆出一句當時並不喜歡那個男生，是因為想試拍拖所以拍拖，她回憶起是有一次到同學家中玩耍，而認識了對方的哥哥，在石板街時，男方伸出手問她可不可以拖手而開始戀情。

▲ 瑪利曼中學的跑馬地藍塘道校舍有超過60年歷史。(節目截圖)

瑪利曼中學重視自由提倡自主學習

跑馬地傳統名女校瑪利曼中學（Marymount Secondary School）一向以自由校風見稱，所以強調學生自主學習的重要性，鼓勵學生探索未來發展的更多可能性，學校的教育理念之一是讓學生透過選擇學會承擔責任，包括讓學生自行選擇穿着的校服顏色，以至是高中選科都令同學自由選擇，現任校長陳永強認為要同學讀一些不感興趣的科目是很痛苦，

我們有超過100個選科組合，給學生自己作選擇，如果我硬要她們讀一科，而她們需要捱高中3年，是會很辛苦的。我們有個責任，令她們知道有什麼選擇，再運用知識及想法去做決定，當她們下了決定後，就要對自己這個決定負上責任。

現時瑪利曼中學的跑馬地藍塘道校舍有超過60年歷史，屬哥德式建築，大量採用拱門式設計，從學校大門、走廊、窗戶以至是橫樑都看得到。

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