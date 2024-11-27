啟德體育園丨歌手出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會　粉絲有機會參與特別聖誕環節

▲ 出席《CHILL เก่ง Music Festival》記者會歌手大合照。

【CHILL CLUB / 啟德體藝館 / 啟德體育園】ViuTV音樂節目《CHILL CLUB》將於12月20日舉行《CHILL เก่ง Music Festival》，這次演出將於啟德體藝館（Kai Tak Arena）舉行，是為啟德體育園測試活動其中之一。本次音樂盛事匯聚香港與泰國兩地實力派歌手及組合，攜手呈現突破地域界限的音樂盛宴。

今日（11月27日）ViuTV在觀塘apm舉行記者會，並邀一眾參與歌手到場。本次活動邀請多位泰國巨星再度蒞臨香港舞台，與本地歌手共同打造創意十足的Crossover演出，將Thai Pop與香港流行音樂完美融合。

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CHILL เก่ง Music Festival丨活動當日有壓軸驚喜

多位參與音樂節的本地歌手現身支持活動，包括：陳健安、小塵埃、MIRROR、COLLAR、ERROR、P1X3L及ROVER，並於記者會上透露各自的泰國Crossover合作夥伴，包括：P1X3L與泰國人氣男子團體 ATLAS、COLLAR與泰國女子組合 4EVE、小塵埃與泰國文青組合SERIOUS BACON、ERROR與陳健安聯手泰國樂團SCRUBB，而MIRROR將會與泰國天后BOWKYLION合作。

眾人亦公布活動除了演繹多首Thai Pop熱門金曲外，還將展現全新編曲的Crossover作品，勢必為樂迷帶來耳目一新的感官享受。

最後，大會更宣布活動當日的壓軸驚喜，就是100名幸運粉絲將有機會參與特別聖誕環節，與歌手同台參與一個獨特而暖心的活動，共同感受溫馨歡樂的聖誕佳節氣氛。

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